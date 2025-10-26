Cómo se votó en las provincias argentinas.

Este domingo se votó para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Cada provincia eligió un número diferente de diputados según su población. También se votó para renovar 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores. En esta nota de actualización permanente, Grupo La Provincia te presenta los resultados. (Actualización permanente).

¿Qué se eligió y qué fuerza ganó?

Buenos Aires: 35 diputados.



En provincia de Buenos Aires ganó La Libertad Avanza, encabezando la lista Diego Santilli. En segundo lugar quedó Fuerza Patria, con Jorge Taiana a la cabeza.

La Pampa: 3 diputados.



En La Pampa ganó los comicios el Frente Defendemos La Patria con Abelardo Ferrán encabezando. Segundo quedó LLA con Adrián Ravier.

Río Negro: 3 senadores y 2 diputados.



En cuanto a los diputados, en Río Negro ganó La Libertad Avanza con Aníbal Tortoriello encabezando. En relación al Senado, ganó Fuerza Patria con Martín Soria como cabeza.

La Rioja: 2 diputados.



En La Rioja venció La Libertad Avanza con Gino Visconti encabezando la lista.

Santa Fe: 9 diputados.



En la provincia de Santa Fe ganó La Libertad Avanza con Agustín Pellegrini como cabeza de lista.

Córdoba: 9 diputados.



En Córdoba venció La Libertad Avanza con Gonzalo Roca enzabezando la lista. Juan Schiaretti de Provincias Unidas quedó segundo.

Jujuy: 3 diputados.



La Libertad Avanza ganó los comicios en Jujuy con Alfredo Gonzales como cabeza de lista.

Salta: 3 senadores y 3 diputados.



En Salta, para diputados (Gabriela Flores encabezando) y senadores (María Emilia Orozco como cabeza) ganó La Libertad Avanza.

Tucumán: 4 diputados.



En Tucumán ganó el Frente Tucumán Primero con Osvaldo Jaldo como primer candidato.

Catamarca: 3 diputados.



Fuerza Patria se impuso en Catamarca con Fernando Monguillot como primer candidato.

San Juan: 3 diputados.



Lideró en San Juan Fuerza San Juan con Cristian Andino como cabeza de lista.

San Luis: 3 diputados.



La Libertad Avanza ganó los comicios en San Luis con Monica Becerra como cabeza de lista.

Mendoza: 5 diputados.



En Mendoza obtuvo la victoria La Libertad Avanza con Luis Petri encabezando la lista.

Neuquén: 3 senadores y 2 diputados.



En cuanto a los diputados (Gastón Riesco encabezando) y senadores (Nadia Marquez) ganó La Libertad Avanza.

Chubut: 2 diputados.



En Chubut ganó La Libertad Avanza con Maira Frias como quien encabeza la lista.

Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados.



Tanto para diputados (Jorge Mukdise encabezando) como para senadores (Gerardo Zamora liderando la lista) ganó el Frente Cívico por Santiago.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados.



En CABA ganó La Libertad Avanza tanto para diputados como para senadores. Alejandro Fargosi encabeza la lista de diputados y Patricia Bullrich para senadores.

Corrientes: 3 diputados.



Vamos Por Corrientes ganó en la provincia con Diógenes González como primero en la lista.

Misiones: 3 diputados.



La Libertad Avanza se impuso en Misiones con Diego Hartfield encabezando el listado.

Chaco: 3 senadores y 4 diputados.



En Chaco se impuso La Libertad Avanza tanto para Diputados como para el Senado. Mercedes Goitía encabeza la lista de diputados y Juan Cruz Godoy de senadores.

Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados.



La Libertad Avanza venció tanto para senadores como para diputados. Miguel Rodríguez encabeza para Diputados y Agustín Coto para el Senado.

Formosa: 2 diputados.



El Frente de la Victoria ganó los comicios en Formosa con María De La Rosa como primera candidata.

Santa Cruz: 3 diputados.

Fuerza Santacruceña ganó las elecciones con Juan Carlos Molina liderando la lista.