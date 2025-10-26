Todas las elecciones tienen ganadores y perdedores, tienen búnkers, tienen algarabía en un lado, desazón en el otro, tienen sorpresa y ratificaciones, tienen boca de urna y resultados oficiales, tienen discursos planificados y fotos en el escenario, tienen a políticos votando en colegios y a periodistas agolpados en las veredas, tienen a candidatos hablando de “la fiesta de la democracia” y tienen a aspirantes a cargos públicos desafiando la veda.

Y tienen, claro, sus perlitas: situaciones fuera de contexto, acontecimientos disparatados, hechos a veces delirantes, a veces simpáticos, que hacen de las votaciones una manifestación social.

Arresto tras votar en Moreno

Un hombre acusado de reiteradas estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” fue detenido este domingo cuando se presentó a votar en el partido bonaerense de Moreno. La detención se produjo al salir del establecimiento de votación, convirtiéndose en uno de los episodios más insólitos del día.

Fiscal de mesa le negó el saludo a Karina Milei

Otro hecho llamativo se produjo cuando una fiscal de mesa le negó el saludo a Karina Milei, generando comentarios entre los presentes y marcando un momento de tensión menor dentro de la jornada.

Los padres de Javier y Karina Milei generan confusión

Por la mañana, los padres de Javier y Karina Milei votaron en una escuela de Vicente López. Antes de las diez, una amplia comitiva de fuerzas de seguridad llegó al lugar, generando incertidumbre entre los periodistas apostados, quienes pensaron que se trataba del arribo de la Secretaria General de la Presidencia.

Finalmente, resultó ser la familia de Milei: Norberto Horacio votó a las diez en la mesa 124, mientras que su esposa, Alicia Lujan Lucich, llegó media hora después a la mesa 122, tras haberse olvidado del DNI y llevar solo la licencia de conducir.

Foto viral del presidente Javier Milei

El propio presidente Javier Milei protagonizó la polémica viral del día al subir a su cuenta de Instagram una foto votando visiblemente retocada, generando comentarios y memes en redes sociales durante toda la jornada.

Un “Joker” quiso votar en El Palomar

En la escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5 de El Palomar, personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) intervino cuando un hombre llegó maquillado y vestido como “Joker”, con intención de votar.

La delegada de mesa, María Alejandra Korol, le indicó que debía retirarse el maquillaje para acreditar su identidad ante las autoridades. “Desde 2019 nunca me pasó, pero algún día iba a pasar”, comentó el hombre disfrazado, que se retiró acompañado de otra persona sin mayores incidentes, aunque con un breve entredicho con uno de los gendarmes que custodiaba la escuela.

Estas situaciones, entre lo bizarro y lo simpático, dejaron sus perlitas en una jornada electoral que también estuvo marcada por votaciones normales, largas filas, expectativa por los resultados y cobertura mediática. Entre arrestos, confusiones, disfraces y fotos retocadas, la elección de este 26 de octubre será recordada no solo por los números, sino por los hechos que sorprendieron a todos.