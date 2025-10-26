El presidente Javier Milei se dirigió a sus seguidores luego de conocerse los resultados provisionales de las elecciones legislativas nacionales. “Quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos votaron. Pero este resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno. Por eso, quiero darle las gracias a cada uno de ellos porque la característica de este Gabinete tiene que ver con la generación de resultados permanentemente”, afirmó.

El mandatario destacó la importancia de la Boleta Única de Papel (BUP) y la transparencia del proceso:

“Deseo darles las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando la BUP que nunca se había podido pasar. Contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente”.



Buenos Aires, la sorpresa de la elección

La mayor sorpresa de la jornada se dio en la provincia de Buenos Aires. La lista encabezada por Diego Santilli logró 41,53% de los votos, superando al peronismo, que con el sello Fuerza Patria alcanzó 40,84%. Este resultado contrasta con los comicios locales de hace apenas seis semanas, donde el peronismo había vencido con una diferencia de 14 puntos.

A nivel país, el peronismo cosechó alrededor del 31,6% de los votos, distribuidos entre Fuerza Patria y otras listas provinciales. Milei calificó la jornada como histórica: “Hoy es un día histórico, es un día bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Este resultado es la confirmación del mandato que asumimos en el 2023. Desde La Quiaca hasta Ushuaia, el pueblo confirmó su vocación de cambiar el destino de la patria”.

Durante su discurso, el Presidente agradeció públicamente a colaboradores y referentes clave de su gestión, como Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Luis Petri, Luis Caputo y Santiago Bausili. “También quiero agradecer a Santiago Caputo y a Karina Milei, que fueron los arquitectos de este milagro”.

Por último, resaltó la proyección internacional de Argentina: “Hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hicimos en los últimos dos años” y reafirmó su plan de reformas: “Estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue para hacer grande a la Argentina nuevamente”.