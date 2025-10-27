Senado 2025: La Libertad Avanza suma bancas, el kirchnerismo resiste y se reconfigura el mapa político

Tras las elecciones legislativas de este domingo, el Senado argentino tendrá desde el próximo 10 de diciembre un nuevo escenario político. Aunque el recuento fue rápido, la paridad en distritos como Río Negro y Chaco mantuvo la expectativa hasta el final. De todos modos, el panorama ya está delineado: La Libertad Avanza sumará fuerza propia con 20 legisladores, mientras que el kirchnerismo, bajo el sello de Fuerza Patria, conservará la primera minoría con 28 integrantes.

Pese a su crecimiento, el oficialismo libertario quedará lejos del quórum (37 bancas) y del tercio bloqueador que le permitiría bloquear insistencias legislativas. En tanto, tanto el PRO como la UCR y Provincias Unidas sufrirán pérdidas, mientras que los partidos provinciales logran pequeños refuerzos.

La Libertad Avanza, con 20 senadores

El bloque libertario estará compuesto por 20 legisladores: Ezequiel Atauche (Jujuy), Bartolomé Abdala (San Luis), Ivana Arrascaeta (San Luis), Vilma Bedia (Jujuy), Bruno Olivera Lucero (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Francisco Paoltroni (Formosa, aunque mantiene su espacio propio “Libertad, Trabajo y Progreso”), Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Romina Almeida (Entre Ríos), Juan Cruz Godoy (Chaco), Silvana Schneider (Chaco), María Emilia Orozco (Salta), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Lorena Villaverde (Río Negro), Nadia Márquez (Neuquén), Pablo Cervi (Neuquén), Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

Fuerza Patria conserva la primera minoría con 28 bancas

El bloque kirchnerista, rebautizado como Fuerza Patria, tendrá 28 representantes. Entre ellos, Adán Bahl (Entre Ríos), Eduardo “Wado” de Pedro (Buenos Aires), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Martín Soria (Río Negro), Cándida López (Tierra del Fuego), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Ana Marks (Río Negro), María Celeste Giménez Navarro (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Carlos Linares (Chubut), Daniel Bensusán (La Pampa), Lucía Corpacci (Catamarca), María Teresa González (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), María Florencia López (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), José Mayans (Formosa), Sandra Mendoza (Tucumán), Elia Moreno (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Recalde (CABA), Sergio Uñac (San Juan), Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy) y Fernando Rejal (La Rioja).

Aunque el bloque se reduce respecto del actual, mantiene un número suficiente para conservar la condición de primera minoría y, con ello, influencia decisiva en las negociaciones internas.

Provincias Unidas, UCR, PRO y fuerzas locales

El espacio Provincias Unidas quedará reducido a tres miembros: Alejandra Vigo (Córdoba), Edith Terenzi (Chubut) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes).

En tanto, el radicalismo contará con nueve senadores: Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri (Mendoza), Daniel Kroneberger (La Pampa), Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suarez (Mendoza), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Eduardo Vischi (Corrientes).

El PRO tendrá seis bancas: Martín Goerling Lara (Misiones), Victoria Huala (La Pampa), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Andrea Cristina (Chubut), Luis Juez (Córdoba) y Beatriz Ávila (Tucumán), quien, si bien no integra formalmente el bloque, participa de su vida interna y asiste a reuniones.

A estos espacios se suman seis representantes de fuerzas provinciales: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los desafíos de la nueva mayoría

El nuevo reparto de bancas anticipa un escenario de negociación constante. Desde la Casa Rosada deberán tejer acuerdos para alcanzar mayorías circunstanciales que le permitan sesionar y avanzar con su agenda.

La incertidumbre también alcanza al reparto de comisiones y a la elección de autoridades del Senado, donde todas las miradas apuntan a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cuya gestión ha sido calificada como errática tanto en lo político como en lo comunicacional.

En el oficialismo, además, se anticipan tensiones internas: habrá legisladores que arribaron al Senado sin haber acompañado activamente la campaña de Javier Milei, lo que podría derivar en disputas por espacios de poder dentro del bloque libertario.