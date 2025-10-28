Carlos Melconian analizó el escenario macroeconómico luego de los comicios y consideró que el resultado electoral fue “sorpresivo” por su magnitud. A su juicio, el Gobierno debe trazar con urgencia un sendero claro en materia cambiaria y abandonar el esquema vigente.

“Hay que establecer el rumbo de la política cambiaria. Tiene que haber una hoja de ruta: qué formato se va a usar para comprar dólares, cada cuánto se tiene que hacer y con qué objetivo”, señaló. Luego, anticipó: “Para mí el sistema de bandas se va. Bandas y piso no hay más”.

Crítica al actual esquema cambiario

El expresidente del Banco Nación remarcó que el sistema presenta inconsistencias estructurales. “Quedó un techo que crece al 1% y está faltando una demanda del sector público”, explicó. En esa línea, sostuvo que el Gobierno debe rediseñar su estrategia y establecer un plan preciso.

Además, apuntó contra la creciente demanda de dólares por parte de los particulares: “Nunca vi que durante tantos meses se lleven 4 o 5 lucas por mes las personas comunes”. Según precisó, desde el levantamiento del cepo se adquirieron “25 mil millones de dólares”, cifra que consideró inédita y preocupante.

“El triunfo revivió al muerto”

El economista destacó que los resultados electorales “revivieron al muerto”, pero advirtió que el respaldo político no alcanza. “Hay que plantear un escenario cambiario y hay que ir a la negociación tributaria”, insistió.

Para Melconian, el Gobierno debe aprovechar el espaldarazo político para implementar cambios concretos: “Lo que debiera acompañar al espaldarazo político es ir a una política macroeconómica y dejar los caprichos, el dogmatismo y la ideología de lado”.

Cuestionamientos al análisis del Gobierno

Melconian cuestionó la interpretación oficial del resultado bonaerense: “El Gobierno dijo 100% riesgo Kuka, yo eso no lo comparto”. Según explicó, los problemas económicos “eran propios” y no consecuencia de esa elección.

Reservas, Bessent y la “rueda de auxilio”

El economista también analizó la situación de las reservas internacionales y valoró la aparición del fondo Bessent como una pieza clave: “Si no aparecía Bessent, estaban liquidados. Nunca vi una aparición así. No sé si será simpatía o geopolítica, pero no sé cómo lo lograron”.

Calificó al acuerdo como una “rueda de auxilio” para el Gobierno, aunque advirtió que aún no se conocen las condiciones del entendimiento.

Riesgo de una caída del dólar

Melconian advirtió que los movimientos de los bonos y las acciones deben analizarse por separado del tipo de cambio. “Hasta hoy se vio la performance positiva de bolsa y bonos, es distinta a la que tuvo el tipo de cambio”, señaló.

Además, alertó sobre el peligro de permitir una baja del dólar: “Espero que no cometan el error de permitir que bajen, porque ante la mínima posibilidad que empiece a bajar, puede aparecer la venganza del trader”.

“El superávit fiscal no puede dilapidarse”

En cuanto al frente fiscal, el economista destacó la importancia de preservar el equilibrio: “Si la gente no recuperó calidad de vida, empleo o poder adquisitivo, no es por el superávit fiscal. Eso tiene que ser un rito inamovible”.

Pidió mantener la responsabilidad en el gasto público, pero advirtió sobre la necesidad de que el superávit se traduzca en mejoras reales para la población.

Reformas estructurales y sistema tributario

Melconian planteó que los problemas actuales no se resuelven con reformas aisladas. “Lo previsional es un tema actuarial. No va a cambiar nada, ni el jubilado va a estar mejor, ni la recaudación”, dijo.

En cambio, propuso revisar el sistema tributario: “Para lo tributario hay que modificar lo fiscal. Ahí se confunde mucho con las cuestiones de tasas y los municipios”.

“Del infarto a la resurrección”

El economista cerró su análisis con una metáfora médica para describir el momento político del Gobierno: “Donde nos agarró el infarto estaba el médico y estamos mucho mejor, el jueves nos agarró y hoy resucitamos”.