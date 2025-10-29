El Gobierno declaró la alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno nacional dispuso una alerta máxima en las fronteras con Brasil, en respuesta a la ola de violencia que sacude a Río de Janeiro y que dejó más de 132 muertos en los últimos días.

Bullrich: “Vamos a tener una alerta máxima en las fronteras”

En declaraciones a la prensa en Casa Rosada, Bullrich anunció que el Ministerio de Seguridad intensificará los controles migratorios para evitar el ingreso de personas vinculadas a los enfrentamientos en el país vecino.

“Vamos a tener una reunión con el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar”, sostuvo la funcionaria.

El objetivo, explicaron desde la cartera, es reforzar la supervisión en los pasos limítrofes y en la Triple Frontera, en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones.

“Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Es un modelo de alerta”, resumió Bullrich, quien dejará el cargo el 10 de diciembre para asumir como senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

Refuerzo de controles y coordinación con Migraciones

Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno trabaja en la implementación de un sistema de alertas preventivas que permitirá detectar de forma anticipada movimientos sospechosos en los pasos internacionales.

“Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un público que no es mayoritario, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, advirtió la ministra, en alusión a la circulación diaria en el área que une Argentina, Brasil y Paraguay.

Río de Janeiro, bajo fuego por el avance del Comando Vermelho

La decisión del Gobierno argentino se produce tras un megaoperativo de las fuerzas de seguridad brasileñas contra el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil, con fuerte presencia en las favelas de Penha y Alemão.

El operativo, lanzado el martes por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, tenía como objetivo ejecutar unas 100 órdenes de detención contra miembros de la organización, pero derivó en una serie de enfrentamientos armados con armamento pesado, drones y explosivos.

De acuerdo con la Defensoría Pública de Río de Janeiro, el saldo provisorio asciende a 132 personas fallecidas, entre ellos cuatro agentes policiales, lo que generó conmoción en Brasil y atención internacional por el nivel de violencia registrado.

“No hay argentinos involucrados”, confirmó la Embajada

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, confirmó que no hay ciudadanos argentinos afectados por los episodios de violencia en Río.

“El monitoreo consular se mantiene activo, pero hasta el momento no se registran argentinos involucrados”, informaron desde la representación diplomática en Brasilia.

Contexto regional

La Triple Frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay, es considerada históricamente un punto de alto tránsito y de vulnerabilidad para el crimen organizado, motivo por el cual las autoridades argentinas mantienen un seguimiento permanente en la zona.

Con esta nueva medida, el Gobierno busca prevenir desplazamientos de miembros del Comando Vermelho hacia territorio argentino, en un contexto de creciente tensión en el país vecino.