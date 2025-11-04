Calendario ANSES noviembre: aumento del 2,1% y todas las fechas de cobro por terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones.

El esquema incluye las fechas de cobro para quienes perciben jubilaciones y pensiones, tanto las que no superan el haber mínimo como las que lo hacen, además de las Asignaciones Familiares y Universales por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad y las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.

También se detallaron los días de pago de las Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo, diferenciadas por plan. En todos los casos, las fechas varían según la terminación del número de documento del beneficiario.

Cabe destacar que tanto los haberes jubilatorios como las asistencias familiares tendrán un aumento del 2,1%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.



Jubilaciones y pensiones que no superan el mínimo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0

Martes 11: Documentos terminados en 1

Miércoles 12: Documentos terminados en 2

Jueves 13: Documentos terminados en 3

Viernes 14: Documentos terminados en 4

Lunes 17: Documentos terminados en 5

Martes 18: Documentos terminados en 6

Miércoles 19: Documentos terminados en 7

Jueves 20: Documentos terminados en 8

Viernes 21: Documentos terminados en 9



Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Jueves 20: Documentos terminados en 0 y 1

Martes 25: Documentos terminados en 2 y 3

Miércoles 26: Documentos terminados en 4 y 5

Jueves 27: Documentos terminados en 6 y 7

Viernes 28: Documentos terminados en 8 y 9



Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0

Martes 11: Documentos terminados en 1

Miércoles 12: Documentos terminados en 2

Jueves 13: Documentos terminados en 3

Viernes 14: Documentos terminados en 4

Lunes 17: Documentos terminados en 5

Martes 18: Documentos terminados en 6

Miércoles 19: Documentos terminados en 7

Jueves 20: Documentos terminados en 8

Viernes 21: Documentos terminados en 9



Asignación por Embarazo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0

Martes 11: Documentos terminados en 1

Miércoles 12: Documentos terminados en 2

Jueves 13: Documentos terminados en 3

Viernes 14: Documentos terminados en 4

Lunes 17: Documentos terminados en 5

Martes 18: Documentos terminados en 6

Miércoles 19: Documentos terminados en 7

Jueves 20: Documentos terminados en 8

Martes 25: Documentos terminados en 9



Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1

Martes 11: Documentos terminados en 2 y 3

Miércoles 12: Documentos terminados en 4 y 5

Jueves 13: Documentos terminados en 6 y 7

Viernes 14: Documentos terminados en 8 y 9



Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Del 12 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos (primera quincena)

Del 26 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos (segunda quincena)



Pensiones No Contributivas

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1

Martes 11: Documentos terminados en 2 y 3

Miércoles 12: Documentos terminados en 4 y 5

Jueves 13: Documentos terminados en 6 y 7

Viernes 14: Documentos terminados en 8 y 9



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Del 10 de noviembre al 10 de diciembre: Todas las terminaciones de DNI



Prestación por Desempleo

Plan 1

Jueves 20 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1

Martes 25: Documentos terminados en 2 y 3

Miércoles 26: Documentos terminados en 4 y 5

Jueves 27: Documentos terminados en 6 y 7

Viernes 28: Documentos terminados en 8 y 9

Plan 2 (Pagos correspondientes a octubre)

Del jueves 30 de octubre al lunes 10 de noviembre: Todas las terminaciones de DNI