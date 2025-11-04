Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH: cuándo cobran en noviembre
El organismo publicó el calendario de pagos para jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales, que comenzará el lunes 10 de noviembre.Argentina04 de noviembre de 2025Andrés Montero
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones.
El esquema incluye las fechas de cobro para quienes perciben jubilaciones y pensiones, tanto las que no superan el haber mínimo como las que lo hacen, además de las Asignaciones Familiares y Universales por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad y las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.
También se detallaron los días de pago de las Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo, diferenciadas por plan. En todos los casos, las fechas varían según la terminación del número de documento del beneficiario.
Cabe destacar que tanto los haberes jubilatorios como las asistencias familiares tendrán un aumento del 2,1%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Jubilaciones y pensiones que no superan el mínimo
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0
Martes 11: Documentos terminados en 1
Miércoles 12: Documentos terminados en 2
Jueves 13: Documentos terminados en 3
Viernes 14: Documentos terminados en 4
Lunes 17: Documentos terminados en 5
Martes 18: Documentos terminados en 6
Miércoles 19: Documentos terminados en 7
Jueves 20: Documentos terminados en 8
Viernes 21: Documentos terminados en 9
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
Jueves 20: Documentos terminados en 0 y 1
Martes 25: Documentos terminados en 2 y 3
Miércoles 26: Documentos terminados en 4 y 5
Jueves 27: Documentos terminados en 6 y 7
Viernes 28: Documentos terminados en 8 y 9
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0
Martes 11: Documentos terminados en 1
Miércoles 12: Documentos terminados en 2
Jueves 13: Documentos terminados en 3
Viernes 14: Documentos terminados en 4
Lunes 17: Documentos terminados en 5
Martes 18: Documentos terminados en 6
Miércoles 19: Documentos terminados en 7
Jueves 20: Documentos terminados en 8
Viernes 21: Documentos terminados en 9
Asignación por Embarazo
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0
Martes 11: Documentos terminados en 1
Miércoles 12: Documentos terminados en 2
Jueves 13: Documentos terminados en 3
Viernes 14: Documentos terminados en 4
Lunes 17: Documentos terminados en 5
Martes 18: Documentos terminados en 6
Miércoles 19: Documentos terminados en 7
Jueves 20: Documentos terminados en 8
Martes 25: Documentos terminados en 9
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1
Martes 11: Documentos terminados en 2 y 3
Miércoles 12: Documentos terminados en 4 y 5
Jueves 13: Documentos terminados en 6 y 7
Viernes 14: Documentos terminados en 8 y 9
Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Del 12 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos (primera quincena)
Del 26 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos (segunda quincena)
Pensiones No Contributivas
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1
Martes 11: Documentos terminados en 2 y 3
Miércoles 12: Documentos terminados en 4 y 5
Jueves 13: Documentos terminados en 6 y 7
Viernes 14: Documentos terminados en 8 y 9
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Del 10 de noviembre al 10 de diciembre: Todas las terminaciones de DNI
Prestación por Desempleo
Plan 1
Jueves 20 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1
Martes 25: Documentos terminados en 2 y 3
Miércoles 26: Documentos terminados en 4 y 5
Jueves 27: Documentos terminados en 6 y 7
Viernes 28: Documentos terminados en 8 y 9
Plan 2 (Pagos correspondientes a octubre)
Del jueves 30 de octubre al lunes 10 de noviembre: Todas las terminaciones de DNI
