Salomón recibió a Kicillof y juntos entregaron viviendas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la entrega de viviendas para familias beneficiarias del municipio de Saladillo, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, José Luis Salomón.

Detalles de las unidades habitacionales

Con una inversión de $742 millones, las nuevas unidades poseen 58 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, cerco perimetral y gabinete para dos tubos de gas envasado. Además, se realizaron las redes de cloacas, agua y electricidad.

Durante el acto, hizo uso de la palabra el intendente municipal del distrito de Saladillo, José Luis Salomón, y destacó que “esta es la demostración de que la Provincia se vincula con todos los municipios, independientemente de las diferencias políticas".

En ese marco, el jefe comunal remarcó que "estas viviendas que estamos entregando son el resultado de mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo conjunto”.

En ese marco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló: “Solo hace falta recorrer los barrios y observar la emoción de las familias que reciben sus viviendas para comprender la importancia de un Estado que esté presente para acompañar a quienes lo necesitan”. “Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que todas y todos los bonaerenses puedan cumplir el sueño de la casa propia”, explicó.

“Nos duele que en la provincia de Buenos Aires haya 16 mil viviendas paralizadas por la decisión absolutamente insensible del Gobierno nacional: muchas de ellas ya estaban asignadas, contaban con un importante grado de avance y ahora se están deteriorando”, sostuvo el Gobernador y añadió: “No se trata de diferencias ideológicas ni de discusiones de teoría económica: necesitamos que el Presidente empiece a gobernar para dar respuestas a los problemas de los argentinos”.

“A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, no vengo a Saladillo a agredir a un intendente porque no es de mi partido, sino a trabajar en conjunto para fortalecer las políticas que hacen a la calidad de vida de nuestro pueblo”, concluyó Kicillof.

"Desde el Estado provincial tenemos un compromiso con el pueblo bonaerense y trabajamos día a día para llevarle bienestar: nos llena de felicidad que las casas que construimos se transformen en hogares para que estas familias puedan vivir mejor", expresó la ministra Silvina Batakis.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el subsecretario de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subadministrador del organismo, Hernán Ralinqueo; el vicepresidente de AUBASA, Walter Abarca; el diputado provincial Ricardo Lissalde; su par Laura Aloisi; el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; los concejales Diego Yanson, Félix Crognale, Silvina Cotignola y Ana Rapanelli; y el dirigente Danilo Mengarelli.