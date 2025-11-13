La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tuvo este miércoles su sexta sesión ordinaria del año. En la ocasión, se le dio estado parlamentario al paquete fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof y se compone del Presupuesto 2026, de la Ley Impositiva y del pedido de endeudamiento de hasta USD 3.865 millones, también llamado Ley de Financiamiento.

Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, comentó al respecto: "El Presupuesto 2026, la ley Fiscal e Impositiva y el Financiamiento solicitado por el gobierno de la Provincia, ya cuentan con Estado Parlamentario para avanzar en su tratamiento".

Cabe recordar que a principios del mes de noviembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof presentó los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026. Fue en el Salón Dorado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. “En un marco de emergencia económica y de crisis en el tejido productivo como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, necesitamos que la Legislatura nos brinde las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los y las bonaerenses”, manifestó en esa ocasión el gobernador bonaerense.

Presupuesto 2026: los ejes centrales

Se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses. Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras.

Protección a los sectores vulnerables: la inversión prevista es de $1.7 billones. Incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas.

Inversión en Salud: incluye infraestructura, maquinaria y equipos, alcanzando los $1.7 billones. Prioriza el fortalecimiento de los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses; y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.

Inversión en Educación: alcanzará los $1.3 billones Se continuará trabajando en la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la culminación de obras abandonadas por el Gobierno nacional.

Inversión en seguridad: para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense, la inversión será de $1.4 billones.

Inversión en políticas productivas: se destinarán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas; que se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

Ley Impositiva 2026

El lineamiento de la política tributaria 2026 es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria; y eliminar las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación.

Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

Impuestos patrimoniales: se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa. Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del

Impuesto Automotor.

Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.

Ley de financiamiento

Tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles.

Más leyes pasaron al Senado

El titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, también informó que: "Además, en esta nueva sesión ordinaria, transformamos en Ley una iniciativa que busca hacer una Provincia más inclusiva al promover la capacitación de todo el personal del sistema educativo en discapacidades, neurodivergencias y diversidades cognitivas".

Guerrera también explicó: "¿Qué pasó al Senado para su sanción? Tres propuestas. Una de ellas que incluye la educación emocional en el nivel inicial, primario y secundario en las escuelas. Otra que autoriza a las cooperativas eléctricas municipales a desempañarse como autogeneradores comunitarios. Y una tercera que declara de interés provincial la lactancia y la provisión gratuita de leche materna, con el fin de asegurar su provisión y promover su donación voluntaria y gratuita, entre otras acciones".