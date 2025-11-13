El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre la reforma tributaria que enviará el Gobierno al Congreso para se trate durante las sesiones extraordinarias. Confirmó que evalúan cambios en Ganancias pero rechazó una baja inmediata de impuestos.

Tras ello, desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Castelli, Francisco Echarren, apuntó contra la administración que encabeza el presidente Javier Milei.

En efecto, el alcalde escribió: "Hablemos de impuestos. El que aumenta impuestos es Milei. Volvió el impuesto a Ganancias y cientos de miles de trabajadores argentinos volvieron a pagar otra vez un impuesto que había eliminado para siempre Sergio Massa. Vuelve un impuesto distorsivo, injusto y recesivo que grava el trabajo".

En ese sentido, el jefe comunal del distrito de la quinta seccción electoral no dudó en decir que "mientras Milei pone un nuevo impuesto, acusa a los Gobernadores y a los Intendentes de ser los responsables de la presión tributaria por Ingresos Brutos y tasas locales".

Y agregó "Es un caradura y cínico que nos acusa de lo que hace él". Además, Echarren remarcó que "Desde que asumió Milei no bajó un solo impuesto para los trabajares y la clase media, solo los aumentó".

En la misma línea critica hacia las políticas del libertario, el alcalde disparó "Vivimos en un país donde el que labura no llega a fin de mes y el millonario está de fiesta". No obstante, indicó "Aunque se crean genios, ese país va directo al fracaso. Solo hay que tener el coraje de enfrentarlo".

Echarren pidió la aprobación del Presupuesto bonaerense

El jefe comunal del distrito de Castelli, Francisco Echarren, se manifestó en redes sobre el presupuesto para la provincia de Buenos Aires.

"Tienen que aprobar el presupuesto y las herramientas para que Axel pueda defender la provincia de la locura libertaria. Sin eso será imposible cuidar a nuestros vecinos", advirtió.

Presupuesto 2026: los ejes centrales

Se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses. Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras.

Protección a los sectores vulnerables: la inversión prevista es de $1.7 billones. Incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas.

Inversión en Salud: incluye infraestructura, maquinaria y equipos, alcanzando los $1.7 billones. Prioriza el fortalecimiento de los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses; y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.

Inversión en Educación: alcanzará los $1.3 billones Se continuará trabajando en la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la culminación de obras abandonadas por el Gobierno nacional.

Inversión en seguridad: para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense, la inversión será de $1.4 billones.

Inversión en políticas productivas: se destinarán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas; que se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

Ley Impositiva 2026

El lineamiento de la política tributaria 2026 es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria; y eliminar las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación.

Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

Impuestos patrimoniales: se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa. Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del

Impuesto Automotor.

Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.

Ley de financiamiento

Tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles.