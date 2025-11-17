Explosión en Ezeiza: fuerte reclamo de químicos bonaerenses

La explosión registrada el viernes en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini volvió a encender todas las alarmas entre los profesionales de la química bonaerense, que reclamaron regular “de manera urgente” la actividad industrial en la provincia.

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ-PBA) sostuvo que lo ocurrido en el distrito que gobierna Gastón Granados expone, una vez más, las consecuencias de operar sin controles adecuados ni personal matriculado.

El presidente del organismo, Carlos Colángelo, lamentó que desde la entidad estén “acostumbrados” a registrar episodios de este tipo y cuestionó el “marco generalizado de libre hacer” que, según definió, predomina tanto en la industria como en establecimientos educativos.

“Estamos hastiados de solicitar a las autoridades competentes que se dignen en realizar controles periódicos”, afirmó, tras insistir en que la Ley 7020 exige la matriculación obligatoria de los profesionales del sector.

Una explosión que reabre un reclamo sostenido

La emergencia en el parque industrial dejó un saldo de al menos diez industrias afectadas —siete galpones incendiados, entre ellos uno con caucho y neumáticos— y una columna de humo negro visible desde varios kilómetros. Representantes empresariales señalaron que podrían haber intervenido sustancias que agravaron la combustión, como “agua oxigenada al 250%”.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el sistema de salud bonaerense desplegó un operativo articulado con más de 25 móviles y un shock room en la zona. Doce personas fueron atendidas en el Hospital de Ezeiza por cuadros leves vinculados a la inhalación de monóxido de carbono, todas con alta médica antes de la mañana.

En paralelo, se evalúan los daños en las empresas destruidas y se coordina asistencia con el gobernador Axel Kicillof y el Ministerio de Producción bonaerense para avanzar en la reconstrucción del predio industrial.

Accidentes en escuelas y un frente judicial abierto

El CPQ-PBA ya había alertado en octubre sobre la necesidad de regular el uso de sustancias químicas en establecimientos educativos, luego de accidentes registrados en una escuela de Pergamino y en el colegio Guadalupe de CABA, donde cinco personas resultaron heridas.

El 17 de noviembre, tras un nuevo episodio en el ámbito escolar, el Consejo advirtió que la manipulación de sustancias sensibles suele quedar en manos de personal “sin matriculación ni suficiente idoneidad”.

Colángelo sostuvo que en los últimos años se registró “un sinfín de accidentes” ejecutados al margen de los protocolos vigentes y recordó que, ante la falta de respuestas oficiales, el organismo recurrió a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la Ley 7020.

“Se trata de un asunto de Seguridad y Salud Pública que no puede esperar más”, remarcó. También reclamó que las autoridades educativas “no sigan desviando la mirada ante una problemática que pone en riesgo a alumnos y docentes”.

El Consejo destacó además el avance de la matriculación obligatoria en comercios, industrias e instituciones que comenzaron a adecuarse a la normativa. Según explicó Colángelo en una entrevista reciente, las consultas aumentaron tras “la gran cantidad de accidentes vinculados al manejo negligente de las sustancias químicas”. El Juzgado Civil y Comercial N°1 de La Plata también instó a empresas y establecimientos educativos a cumplir con los requisitos de la Ley 7020.