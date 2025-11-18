La nueva encuesta de Pulso Research llegó con un dato que encendió alarmas en la Casa Rosada: más de la mitad de los argentinos cree que Javier Milei “no sabe cómo resolver los problemas económicos”. El número es el más alto registrado desde que el Presidente asumió y contrasta con la consolidación electoral reciente de La Libertad Avanza (LLA). Una paradoja que atraviesa el escenario político 2025: crece el voto libertario, pero se deteriora la confianza en la gestión.

El informe, difundido tras las legislativas nacionales del 26 de octubre, perfila un mapa postelectoral donde el oficialismo logra retener centralidad política, pero sin traducir ese capital electoral en respaldo a su programa económico. La famosa “esperanza” libertaria existe, pero convive con un nivel de inquietud que dificulta la gobernabilidad.

El salto libertario y el derrumbe del PRO en CABA

Los datos de Pulso Research muestran que LLA tiene su mejor desempeño histórico en la Ciudad de Buenos Aires. Pasó del 16,4% en las legislativas 2021 al 30,2% en 2025. El contraste es igual de fuerte del otro lado: el PRO, dueño de la Ciudad durante casi dos décadas, cayó del 46,9% al 15,9%.

Sin embargo, el estudio subraya que ese crecimiento electoral no necesariamente fortalece la figura de Milei, sino el espacio libertario en general. El electorado lo acompaña como vehículo del “cambio”, pero no necesariamente como conductor.

Un electorado joven, fragmentado y desconfiado

El estudio destaca un dato llamativo: el núcleo duro libertario es más joven y más heterogéneo de lo que se creía. El 27,8% tiene entre 16 y 24 años y un 16,4% entre 25 y 29. Pero también hay presencia relevante en mayores de 50 (30,2%).

Por nivel socioeconómico, el 43,1% pertenece a sectores altos, pero un cuarto está en los segmentos medios y bajos. Una mezcla que marca una grieta distinta a la tradicional: no es ideológica, es generacional y antiestablishment.

La “esperanza” se concentra en LLA, pero el pesimismo se dispersa

Según la encuesta, LLA captura el 74,5% de quienes sienten “esperanza”. Pero ese dato, celebrado por el oficialismo, tiene un revés: el pesimismo no se dirige contra un solo actor, pero sí erosiona la credibilidad presidencial.

El peronismo —bajo Fuerza Patria— concentra el 52,7% del sentimiento negativo, pero el libertarianismo también absorbe un 19,6% de incertidumbre. La atomización del malestar genera un escenario inestable: hay expectativa, pero poca paciencia.

Milei, bajo la lupa: la mitad del país cree que no puede resolver la economía

A la pregunta sobre la capacidad del Presidente para sacar al país de la crisis, el 51,5% respondió que Milei “no sabe cómo hacerlo”. Otro 28,4% sostiene que “sabe pero necesita tiempo” y solo el 12,6% cree que “ya está resolviéndolos”.

Es el número más duro para la gestión, porque golpea en el centro del relato libertario: el Presidente se presentó como el único capaz de domar la crisis y la sociedad comienza a desconfiar de ese liderazgo.

La identificación política marca un quiebre: casi 4 de cada 10 no se siente parte de ningún espacio

La política tradicional sigue en caída libre

El 37,8% de los encuestados se identifica con “Ninguno de los anteriores”. Un nivel de desapego que explica por qué Milei sigue siendo competitivo sin necesitar grandes niveles de imagen positiva.

En la tabla partidaria, LLA encabeza con 20,2%, seguido del peronismo con 18,3% y el kirchnerismo con 9,7%. El PRO (5,9%) y el radicalismo (4,3%) continúan su retroceso.

Desgaste en la imagen presidencial y techo en las reformas

La imagen de Milei muestra otro indicador de desgaste: 47,3% positiva y 48,3% negativa, prácticamente empatadas. Bullrich y Cristina Fernández mantienen niveles similares de rechazo, mientras que Mauricio Macri continúa en caída con 60,4% de imagen desfavorable.

Las reformas que el Gobierno impulsa también encuentran resistencia. Aunque el 53,1% avala una reforma laboral y el 52,8% una penal, el 52,9% cree que Milei aún no tiene las herramientas políticas para implementarlas. Es decir: acompañan las ideas, pero no al ejecutor.

Una foto política ambigua: crecimiento electoral sin garantía de gobernabilidad

El oficialismo retiene expectativa social, pero la gestión económica no logra generar credibilidad. Y, en un país donde el humor político cambia cada seis meses, la combinación puede ser explosiva. El voto libertario crece, sí. Pero no necesariamente crece Milei.

Y la encuesta de Pulso Research deja una advertencia: si la economía no mejora pronto, la indulgencia social que sostiene al Gobierno podría agotarse antes de lo esperado.