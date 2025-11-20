– Intendente, este fue un año particularmente complejo en lo económico. ¿Qué balance hace de la gestión municipal y administrativa del 2025?

Este ha sido un año muy complejo y, lamentablemente, no hay demasiadas expectativas de que el próximo sea muy distinto. Hemos tenido una caída muy fuerte de la coparticipación que llega desde la Provincia, pero que en realidad deriva de decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional. Esa caída representa cerca del 10% del presupuesto municipal, es decir, entre 5.500 y 6.000 millones de pesos. Obviamente esto afecta de manera directa el funcionamiento general del Municipio.

Aun así, durante todo el año trabajamos en medidas de austeridad, de ordenamiento, y en gestionar este momento difícil buscando alternativas innovadoras. Hemos tratado de ser creativos para sostener el Municipio que tenemos: mantener los espacios públicos, sostener la inversión pública, continuar con obra pública municipal y, en definitiva, cumplir con las responsabilidades que los vecinos nos demandan.

Yo creo que atravesamos un momento excepcional y muy difícil. Los municipios recibimos una enorme cantidad de demandas, pero no los recursos acordes para satisfacerlas. Por eso insisto en que el debate del futuro debe ser ese: si los municipios somos quienes asumimos la mayoría de las tareas para mejorar la vida de los vecinos, necesitamos también los recursos suficientes. Hace tiempo que vengo planteando la idea de una coparticipación inversa: que, una vez cumplidas las tareas en el territorio, los fondos escalen hacia arriba.



– Justamente, en este momento del año se discuten el Presupuesto, el Endeudamiento y la Ley Fiscal en la Provincia. ¿Qué mensaje le dejaría a los legisladores que deben tratar estas herramientas clave para los municipios?

Más que a los legisladores en particular, creo que este debería ser un debate de toda la dirigencia política. Estamos en un momento muy difícil, y todos sabemos que necesitamos un presupuesto provincial y municipal, necesitamos Ley Fiscal, y también endeudamiento. Todo esto impacta directamente en los recursos que nos permiten seguir cumpliendo con los vecinos.

Mi pedido es simple: madurez, diálogo y capacidad de acuerdo. No podemos pelearnos por todo. Necesitamos generar las herramientas que nos permitan cumplir con las responsabilidades que asumimos.

Los problemas que atravesamos no distinguen partidos políticos: afectan transversalmente a todos los intendentes. Por eso debemos ser reflexivos y trabajar en conjunto. Lo mismo que planteo hacia adelante: el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial tienen que dialogar sí o sí. En el medio estamos los bonaerenses y los vecinos de cada municipio, que son quienes sufren si no hay acuerdos.

Necesitamos resolver cuestiones de recursos para no tener problemas en salud, educación, seguridad y obra pública. La etapa electoral ya terminó; ahora tenemos que resolver.

Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos.



– Pensando ya en el año próximo, ¿cómo se está proyectando la gestión y cuáles son las prioridades?

Sí, ya estamos pensando de lleno en 2026. No solo presentamos el presupuesto, sino que estamos definiendo prioridades. Este 2025 fue muy duro porque prácticamente no hubo obra pública, salvo la que hicimos con recursos municipales y el plan de pavimento que continúa desde 2024 junto a la Provincia. El resto lo hicimos solos.

Ahora estamos diagramando una hoja de ruta con la Provincia para avanzar en obras importantes para el distrito. Para mí es fundamental terminar la obra de anillado de agua corriente, que viene desde la gestión anterior y ya lleva más de dos años. También queremos comenzar el recambio de la red de agua, que es determinante.

Además, estamos proyectando ampliaciones en el hospital, obras viales vinculadas a la Ruta Nacional 3 y la 228 por cuestiones de seguridad, y obras de cloacas y agua que queremos avanzar en 2026. Hay también intervenciones que estamos desarrollando con recursos municipales que se inaugurarán el año próximo.

Además, hay otros ejes en los que estamos trabajando: la universidad, que es clave para el futuro; y el transporte público urbano e interurbano, que es un desafío enorme. Una ciudad de más de 70 mil habitantes tiene que tener transporte público. Queremos que Tres Arroyos recupere su esplendor. El otro día visitó gente de afuera y se sorprendía de que no tuviéramos transporte público. Para nosotros es una prioridad.



– Y ya entrando al verano, Tres Arroyos tiene destinos emblemáticos como Claromecó, Reta y Orense. ¿Cómo imagina la temporada estival?

Tenemos una particularidad: muchas de nuestras playas son de segunda residencia. Es decir, turistas que tienen su casa en otro lugar y también aquí. Por eso, nuestro turismo es muy “cautivo”. La gente viene igual, aunque gaste menos: es una temporada más “gasolera”, con menos consumo gastronómico, menos entretenimiento y menos actividades. Eso ya se está viendo.

Y este año en Claromecó se notó mucho: antes, en vacaciones de invierno, llegaba gente a ver su casa, a hacer mantenimiento. Eso generaba un movimiento inicial que después crecía con la primavera. Este invierno, eso directamente no sucedió.