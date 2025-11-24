La causa por la estafa vinculada a la criptomoneda Libra volvió a colocarse en el centro de la escena política luego de que la comisión investigadora especial del Congreso difundiera su informe final. Se trata del documento más exhaustivo elaborado hasta ahora sobre un escándalo que estalló en febrero y que afectó a miles de pequeños inversores en todo el país.

El informe, de más de 300 páginas, no solo reconstruye el entramado financiero y político que permitió que Libra operara durante meses sin supervisión, sino que también establece responsabilidades concretas en el ámbito oficial. Según el texto, la promoción que el presidente Javier Milei realizó desde una cuenta institucional para difundir lo que calificó como un “negocio privado” fue una condición necesaria para que la maniobra lograra escalar y alcanzar una masividad decisiva.

En ese marco, este domingo el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro, reveló un capítulo clave del informe: la reconstrucción de los movimientos registrados en la Quinta de Olivos el 10 de noviembre de 2024, un dato hasta ahora desconocido públicamente y que reaviva sospechas sobre la coordinación interna detrás del proyecto cripto.

Ingresos a Olivos sin registro de salida

Según el detalle difundido por Ferraro, ese domingo ingresaron a la residencia presidencial dos figuras centrales en la investigación: Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, y Mauricio Novelli, organizador del evento tecnológico Tech Forum y considerado uno de los nexos entre el ecosistema cripto y funcionarios del gobierno nacional.

Novelli accedió a Olivos a las 18:38, y apenas ocho minutos después, a las 18:46, lo hizo Spagnuolo. Ambos fueron registrados por el sistema de ingresos oficiales, pero lo que llamó la atención de los investigadores es que no quedó asentada ninguna salida de la residencia para ninguno de los dos.

La información figura en la página 200 del informe final y fue citada textualmente por Ferraro: “No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”.

Para la comisión legislativa, este dato resulta especialmente relevante porque coincide con el período en el que Libra comenzaba a obtener mayor visibilidad pública gracias a la difusión que recibió desde cuentas oficiales del Ejecutivo. Según explicaron fuentes parlamentarias, la constatación de que dos de los principales vinculados al caso estuvieron en Olivos durante varias horas sin registro de salida “abre interrogantes que la investigación judicial deberá profundizar”.

Spagnuolo negó las acusaciones, pero la causa avanza

La semana pasada, Spagnuolo se presentó ante la Justicia para declarar como imputado por presunto cobro de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Allí negó todas las acusaciones y aseguró que la maniobra financiera detrás de Libra le era “ajena por completo”.

Sin embargo, la comisión legislativa sostiene que existen elementos suficientes para mantenerlo bajo investigación. Entre ellos, no solo los registros de Olivos, sino también mensajes intercambiados entre funcionarios y organizadores de eventos tecnológicos vinculados a la promoción de la criptomoneda.

De acuerdo con el informe, Spagnuolo habría intervenido en instancias clave que permitieron legitimar la operatoria de Libra entre distintos actores públicos. La presencia simultánea de Spagnuolo y Novelli en Olivos es interpretada como un indicio de coordinación previa a la difusión masiva que la criptomoneda obtuvo luego desde canales oficiales.

El rol de Milei en el escándalo y el pedido al Congreso

Uno de los tramos más contundentes del informe apunta al propio presidente Milei. Según el texto, la promoción pública de Libra desde una cuenta oficial del mandatario fue una pieza determinante en la estafa. Para la comisión, esa acción no solo otorgó legitimidad al proyecto, sino que también generó un efecto multiplicador que atrajo a miles de inversores que, ante la visibilidad presidencial, interpretaron a Libra como un emprendimiento seguro.

El documento es explícito: “esa visibilidad fue condición necesaria para que el perjuicio económico masivo se consumara”.

A partir de estas conclusiones, la comisión instó al Congreso a evaluar la existencia de “mal desempeño” por parte del Presidente en el ejercicio de sus funciones, una figura constitucional que podría habilitar investigaciones institucionales más profundas. Legisladores de distintos bloques observan con atención los próximos movimientos judiciales y políticos, en un contexto donde la Casa Rosada busca cerrar frentes de conflicto mientras enfrenta disputas internas y tensiones sociales.

Un escándalo que sigue sumando capítulos

El caso Libra se transformó en una de las investigaciones más complejas del último año, al combinar elementos financieros, tecnológicos y políticos. La estafa dejó un tendal de ahorristas perjudicados y abrió un debate más amplio sobre la regulación de las criptomonedas en la Argentina.

Mientras la Justicia avanza con nuevas citaciones y diferentes actores continúan presentando documentación, el informe legislativo ya abrió un nuevo escenario institucional. La revelación sobre los movimientos en Olivos, la ausencia de registros de salida y el señalamiento sobre la conducta presidencial anticipan que el caso tendrá todavía varios capítulos por delante.

Por ahora, el oficialismo evita pronunciarse públicamente sobre los nuevos datos, mientras que la oposición exige explicaciones formales y reclama que la Procuración, la Bicameral y la Justicia profundicen cada tramo del expediente.