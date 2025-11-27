—¿Cuál es el balance de este año de gestión municipal? ¿Y qué metas se proyectan para 2026 en el distrito?

La verdad es que este fue un año muy difícil para nosotros, para la Municipalidad y para toda la comunidad. Tuvimos que tomar decisiones que no son simpáticas, como la reducción de horas al personal municipal. Fue una medida dura —lo sé perfectamente— pero absolutamente necesaria: pagar esas horas cuando el municipio ya no podía sostenerlo significaba seguir hipotecando el futuro de todos los vecinos. El balance es complicado también por la situación económica nacional, que afecta a la provincia y repercute directa e indirectamente sobre los municipios.

—¿Cómo está hoy la relación con los trabajadores municipales después de esa decisión?

La relación es buena. Hemos logrado un contacto directo con cada uno de los sectores. Y, más allá de la reducción de la carga horaria, hay una buena noticia: si todo se mantiene como hasta ahora, en enero vamos a poder devolver esas horas. Lo anticipé la semana pasada en un comunicado al personal.

Eso ya lo acordamos con los dos sindicatos del distrito. Somos plenamente conscientes de que cada familia necesita ese ingreso y trabajamos para hacerlo posible sin poner en riesgo las cuentas públicas.

Matías Nebot junto a su gabinete.

—En cuanto a la gestión cotidiana, ¿cuáles fueron los objetivos que se cumplieron y qué quedó pendiente?

Creo que lo más importante es que las elecciones de este año nos dejaron un mensaje muy claro. Las escuchamos con respeto y con humildad, porque es evidente que hay mucho por mejorar. Hoy estamos enfocando toda nuestra energía en ordenar, planificar y recomponer proyectos que venían con muchas dificultades.

Tuvimos que reorganizar la recolección de residuos y el mantenimiento de espacios verdes, áreas que han mejorado en estos meses. También hicimos ajustes presupuestarios necesarios para estabilizar las cuentas municipales.

En cuanto a lo pendiente, muchas obras que teníamos proyectadas antes de ganar la elección quedaron complicadas por la situación macroeconómica. No es algo que afecte solo a Saavedra, sino a todos los municipios de la provincia e incluso de otras provincias. En materia de obra pública, sin dudas es donde más se siente.

Uno sueña con cortar cintas cuando llega a ser intendente, con hacer obras que mejoren la calidad de vida. Pero a veces la realidad económica te obliga a priorizar el orden financiero para sostener el funcionamiento del municipio.

—Uno de los hitos de este año fue la inauguración Planta de Ósmosis Inversa y la llegada de agua potable a todas las localidades.

Yo soy de Goyena, uno de los pueblos del distrito, y me crié ahí con mi abuela. Y quienes venimos de pueblos sabemos que cada localidad merece la misma atención, todas tienen realidades distintas, pero necesidades igual de importantes.

Venimos trabajando en obras específicas para cada localidad, y la idea es profundizar esa presencia territorial durante todo 2026. Siempre digo que no hay progreso posible si no es equilibrado y federal dentro del propio distrito.

La planta de ósmosis inversa de Colonia San Martín es un hito histórico para nosotros. No es solo una obra: es poder decir con orgullo que todo el distrito tiene agua potable. Algo tan simple, pero tan esencial, que marca una diferencia enorme en la calidad de vida de cada vecino. Y fue la gestión vecinalista, con esfuerzo y determinación, la que logró concretarla.