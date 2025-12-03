— Usted fue uno de los intendentes que suscribió la carta de respaldo al pedido de financiamiento del gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué considera que es urgente su aprobación?

Primero hay que poner el tema en contexto. Estamos hablando de un financiamiento destinado a cubrir una deuda que esta gestión provincial, la de Axel Kicillof, no contrajo. En un escenario donde el Gobierno nacional recorta fondos todos los meses y donde la coparticipación se achica continuamente, la verdad es que resulta una locura no aprobar un financiamiento que viene justamente a darle oxígeno a la provincia para afrontar un compromiso que no generó.

Me parece fundamental y urgente que se apruebe. Y esto no debería tener que ver con banderías políticas: afecta a toda la provincia por igual, sin distinción del color político de los intendentes. Con esa lógica creo que hay que entenderlo y tratarlo hoy.

—¿Qué programas, obras o servicios de Mar Chiquita quedarían comprometidos si la Legislatura no habilita este financiamiento?

Todo lo que tiene que ver con las obras que el Gobierno Nacional frenó y que estamos redireccionando hacia la provincia depende de este financiamiento. Por ejemplo: un Centro de Desarrollo Infantil que estábamos construyendo con fondos nacionales, y que quedó paralizado; ahora tuvimos que volver a licitarlo con fondos provinciales. Ese es solo un ejemplo entre muchos.

No estamos hablando de una obra aislada: son tres escuelas que estábamos construyendo. Una ya la estamos licitando con provincia, justamente porque aparece la misma necesidad de fondo. También tenemos obras estructurales, como los desagües pluviales de la Cuenca 5 en Santa Clara del Mar, que son claves para que deje de inundarse la localidad. Esa obra está incluida en el presupuesto 2026 de la provincia, pero por su magnitud, si la provincia no accede a financiamiento, va a ser muy difícil poder realizarla.

Y así sucede con todas y cada una de las obras y servicios. El Estado municipal se está haciendo cargo de todo lo que Nación dejó de atender. Y no solo hablamos de vecinos de Mar Chiquita: estamos recibiendo a muchísima gente de Mar del Plata que se quedó sin obra social y viene a atenderse al sistema público de salud de Mar Chiquita. Es un sistema diseñado para 35.000 habitantes, pero hoy está atendiendo una población de hasta 800.000 personas. Todo eso, además, con cada vez menos recursos.

La situación es muy grave. No solo para nosotros, sino para muchísimos municipios que están teniendo dificultades para pagar sueldos y aguinaldos. Y esto ocurre por la presión y el ahogo que está ejerciendo el Gobierno Nacional sobre todas las provincias, pero con una saña especial sobre la provincia de Buenos Aires y sus municipios.