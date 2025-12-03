Entrevista GLP. Wischnivetzky: “Es una locura no aprobar el financiamiento para una deuda que la Provincia no contrajo”
En la primera parte de la nota con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Mar Chiquita señaló que la falta de financiamiento afectaría proyectos clave y servicios esenciales en los municipios, en un contexto de recortes nacionales y aumento de la presión sobre las administraciones locales.Videos - Entrevistas03 de diciembre de 2025Mariana Portilla
— Usted fue uno de los intendentes que suscribió la carta de respaldo al pedido de financiamiento del gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué considera que es urgente su aprobación?
Primero hay que poner el tema en contexto. Estamos hablando de un financiamiento destinado a cubrir una deuda que esta gestión provincial, la de Axel Kicillof, no contrajo. En un escenario donde el Gobierno nacional recorta fondos todos los meses y donde la coparticipación se achica continuamente, la verdad es que resulta una locura no aprobar un financiamiento que viene justamente a darle oxígeno a la provincia para afrontar un compromiso que no generó.
Me parece fundamental y urgente que se apruebe. Y esto no debería tener que ver con banderías políticas: afecta a toda la provincia por igual, sin distinción del color político de los intendentes. Con esa lógica creo que hay que entenderlo y tratarlo hoy.
—¿Qué programas, obras o servicios de Mar Chiquita quedarían comprometidos si la Legislatura no habilita este financiamiento?
Todo lo que tiene que ver con las obras que el Gobierno Nacional frenó y que estamos redireccionando hacia la provincia depende de este financiamiento. Por ejemplo: un Centro de Desarrollo Infantil que estábamos construyendo con fondos nacionales, y que quedó paralizado; ahora tuvimos que volver a licitarlo con fondos provinciales. Ese es solo un ejemplo entre muchos.
No estamos hablando de una obra aislada: son tres escuelas que estábamos construyendo. Una ya la estamos licitando con provincia, justamente porque aparece la misma necesidad de fondo. También tenemos obras estructurales, como los desagües pluviales de la Cuenca 5 en Santa Clara del Mar, que son claves para que deje de inundarse la localidad. Esa obra está incluida en el presupuesto 2026 de la provincia, pero por su magnitud, si la provincia no accede a financiamiento, va a ser muy difícil poder realizarla.
Y así sucede con todas y cada una de las obras y servicios. El Estado municipal se está haciendo cargo de todo lo que Nación dejó de atender. Y no solo hablamos de vecinos de Mar Chiquita: estamos recibiendo a muchísima gente de Mar del Plata que se quedó sin obra social y viene a atenderse al sistema público de salud de Mar Chiquita. Es un sistema diseñado para 35.000 habitantes, pero hoy está atendiendo una población de hasta 800.000 personas. Todo eso, además, con cada vez menos recursos.
La situación es muy grave. No solo para nosotros, sino para muchísimos municipios que están teniendo dificultades para pagar sueldos y aguinaldos. Y esto ocurre por la presión y el ahogo que está ejerciendo el Gobierno Nacional sobre todas las provincias, pero con una saña especial sobre la provincia de Buenos Aires y sus municipios.
Entrevista GLP. Intendentes radicales redoblan la presión a favor del endeudamiento: “Los municipios hacemos más de lo que nos corresponde”, dijo Salomón
En medio de la discusión legislativa por el pedido de financiamiento que impulsa el Gobierno bonaerense, el mandatario de Saladillo advirtió que la situación económica en los distritos es crítica y pidió la libre disponibilidad del Fondo de Fortalecimiento.
Entrevista GLP. Barenghi sobre el financiamiento: “No caben negociaciones, está en juego la supervivencia de una provincia acosada por Milei”
El intendente de Bragado lanzó un mensaje claro a los legisladores bonaerenses en medio del debate por la ley de endeudamiento provincial, y destacó que su aprobación es clave para que los municipios puedan atender la creciente demanda social y mantener los servicios esenciales.
Entrevista GLP. “El financiamiento es fundamental para afrontar las demandas vecinales”: el mensaje de Ianantuony a los legisladores
El intendente de General Alvarado pidió “cordura” y advirtió que, sin el financiamiento, los municipios no podrán sostener gastos esenciales ni responder a la creciente demanda social en plena emergencia económica.
Entrevista GLP: Nebot proyecta un 2026 con “orden, crecimiento y mejoras” para cada vecino de Saavedra
En la segunda parte de la nota con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente destacó el acompañamiento del gobierno bonaerense en un año complejo, valoró los avances en materia de vivienda y sostuvo que su gestión encara el próximo ciclo con autocrítica, más trabajo y una fuerte apuesta a la articulación con la comunidad.
“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.