Alerta por sarampión: confirman un caso en Entre Ríos y refuerzan el operativo sanitario en todo el país
Argentina refuerza controles tras un caso de sarampión en Entre Ríos y el paso de una familia infectada por siete provincias. Piden vacunarse y consultar ante síntomas.Argentina08 de diciembre de 2025Pamela Orellana
La confirmación de un caso de sarampión en un niño de dos años y cuatro meses de Santa Elena, Entre Ríos, encendió las alarmas en todo el sistema sanitario y obligó al Ministerio de Salud de la Nación a decretar una alerta epidemiológica nacional.
La medida exige máxima atención clínica, refuerzo de la vacunación y consulta inmediata ante fiebre y exantema (erupción cutánea extendida). La región atraviesa un escenario crítico y el país busca evitar nuevas cadenas de transmisión.
El menor inició los síntomas el 24 de noviembre, con fiebre alta, exantema y signos respiratorios. Dos días después realizó la primera consulta médica y el caso fue notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) el 5 de diciembre.
Un antecedente reciente orientó la investigación: un viaje familiar a Casilda, Santa Fe, entre el 14 y el 15 de noviembre. Todos los contactos fueron identificados, están bajo seguimiento activo y con verificación de esquemas de vacunación.
Las autoridades entrerrianas convocaron de urgencia a la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, que trabaja junto al Ministerio de Salud nacional y a los equipos sanitarios de Santa Fe para reconstruir la posible cadena de contagio.
Una región en alerta: rebrotes, viajes y circulación del virus
El caso de Entre Ríos llega en un contexto epidemiológico complejo. La OPS confirmó que las Américas ya no son una región libre de transmisión endémica tras la reintroducción sostenida del virus en Canadá. “Las Américas, que fue la primera región del mundo en eliminar el sarampión en dos ocasiones, ha perdido nuevamente su estatus”, advirtió el organismo.
La OMS informó que entre enero y septiembre de 2025 hubo 360.321 casos sospechosos en 173 países, con 164.582 confirmados. En las Américas se registraron 11.313 casos y 23 fallecidos. Argentina reportó 35 contagios en lo que va del año, principalmente asociados a un caso importado detectado en enero.
La vigilancia ya estaba reforzada por otro episodio reciente: el paso por Argentina de una familia rusa residente en Uruguay con diagnóstico confirmado de sarampión. Viajaron entre el 14 y el 16 de noviembre en ómnibus de larga distancia a través de siete provincias y CABA.
La investigación sanitaria identificó 98 contactos estrechos —el 64% de los buscados— y continúa rastreando al menos a otras 54 personas. La ventana para detectar casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre.
Vacunación, síntomas y medidas urgentes
El Ministerio de Salud insistió en la importancia del esquema completo de vacunación y de la vigilancia activa ante fiebre y exantema. En un comunicado oficial señaló: “El objetivo es informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana”.
El sarampión es altamente contagioso y puede provocar complicaciones graves como neumonía, meningoencefalitis, convulsiones y ceguera. No existe tratamiento específico: la inmunización es la única herramienta eficaz.
El calendario argentino establece una dosis de triple viral para niños de 12 meses a 4 años, y dos dosis para mayores de 5 años y adultos. Los viajeros deben verificar el esquema completo y, en caso de bebés entre 6 y 11 meses, aplicar una “dosis cero” si el viaje es impostergable.
Mientras avanza el seguimiento epidemiológico en todo el país, el caso en Entre Ríos y el recorrido de la familia rusa funcionan como advertencia: la baja vacunación y la circulación internacional mantienen al virus en movimiento y exigen máxima alerta.
