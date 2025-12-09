Los 23 senadores bonaerenses electos en las elecciones del 7 de septiembre juraron ayer sus bancas en una sesión preparatoria marcada por una fuerte controversia: los pedidos inmediatos de licencia de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela, figuras que encabezaron listas y que ahora optaron por no ocupar sus escaños.

El movimiento generó ruido interno y múltiples cuestionamientos, especialmente porque ambos asumieron formalmente y, pocos minutos después, solicitaron apartarse para seguir en sus funciones ejecutivas.

Desde Unión por la Patria, Sergio Berni, fue el primero en objetarlo al advertir que las licencias “solo pueden solicitarse a partir del 10 de diciembre”, fecha en la que los legisladores toman plena posesión de sus cargos. Por ese motivo, presentó un pedido de nulidad y una advertencia a la vicegobernadora Verónica Magario por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Katopodis asumió, pidió licencia y habilitó a Roxana López

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, fue cabeza de lista de Fuerza Patria por la Primera Sección Electoral. Tras jurar, pidió licencia para continuar en el gabinete de Axel Kicillof. Su salida inmediata abrió paso a su reemplazante, la camporista Roxana López.

La maniobra estuvo atravesada por las modificaciones introducidas en la Ley de Financiamiento, que autorizó un endeudamiento por USD 3.865 millones y, en paralelo, modificó el artículo 6 de la Ley del Consejo de la Magistratura.

Hasta ahora, los consejeros suplentes culminaban su mandato junto con los titulares. Con el cambio, figuras como Sofía Vannelli y Walter Torchio podrán asumir en el Consejo sin importar la finalización de los mandatos de Gustavo Soos y Gabriela Demaría.

Sesión plenaria del Consejo de la Magistratura bonaerense.

Ese ajuste legislativo despejó el camino para que el peronismo mantenga representación plena en el Consejo sin depender de que Katopodis ocupe una banca. En el oficialismo había especulaciones porque los cuatro posibles candidatos —Sergio Berni, Marcelo Feliú, Fernando Coronel y el propio Katopodis— tenían que ser abogados para integrar el organismo.

López, su reemplazante, no tiene título jurídico sino de psicóloga, lo que reforzó la atención sobre el mecanismo que finalmente dejó afuera al ministro sin desarmar la ingeniería política del Consejo.

Valenzuela juró, se fue y deja su banca en manos de Pirillo

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, protagonizó un movimiento similar. Juró como senador electo por La Libertad Avanza y pidió licencia en la misma sesión para continuar al frente de su municipio. El gesto confirmó el carácter testimonial de su candidatura en la Primera Sección y activó su reemplazo por Marisa Pirillo, funcionaria del PAMI en Morón y abogada egresada de la UBA.

Pirillo fue señalada por su cercanía con la flamante senadora del massismo, Malena Galmarini, luego de que circulara una foto de ambas en redes sociales. Tras la viralización, la funcionaria restringió su perfil de Facebook.

En paralelo, la licencia de Valenzuela abre especulaciones sobre sus objetivos políticos: su permanencia en Tres de Febrero podría darle visibilidad en la interna libertaria rumbo a una eventual candidatura a gobernador. En ese terreno también aparece el ministro del Interior, Diego Santilli, que busca revancha electoral.

Cinco intendentes dejaron sus municipios para asumir

A diferencia de Katopodis y Valenzuela, cinco intendentes sí dejarán sus distritos para ejercer como senadores bonaerenses: Mario Ishii (José C. Paz), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Germán Lago (Alberti) y Marcos Pisano (Bolívar). Con ellos, ya son 11 los jefes comunales que renunciaron para asumir bancas, entre ellos, los diputados electos Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

En un Senado que renovó 23 miembros, también juraron Mónica Macha y Malena Galmarini por el peronismo; Diego Videla, Valeria Arata, Fernanda Raverta, Jorge Paredi, María Laura García, María Inés Laurini y Evelyn Díaz; los libertarios María Luz Bambaci, Luciano Olivera, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza; y Natalia Quintana por Somos Buenos Aires.