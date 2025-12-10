En Bahía Blanca, uno de los distritos donde Javier Milei había logrado sus victorias más contundentes —47% en septiembre y 55% en octubre—, La Libertad Avanza sufrió un golpe político inesperado: perdió la presidencia del Concejo Deliberante a manos del PRO. La concejala ritondista Gisela Caputo fue elegida con 13 votos a favor y 11 en contra, desbancando al libertario Mauro Reyes y confirmando un reacomodamiento que ya genera repercusiones en toda la Sexta Sección.

El dato no es menor. El espacio libertario venía de quedar en offside tras rechazar la propuesta del intendente Federico Susbielles para que las empresas del Polo Petroquímico financiaran, mediante un aporte extraordinario “por única vez”, obras hidráulicas esenciales luego de la inundación del 7 de marzo.

Mientras cuestionaban la iniciativa como un supuesto riesgo para la “competitividad” del sector —pese a que el anuncio lo había hecho el jefe comunal junto al vicepresidente de la UIA Bahía Blanca, Gustavo Damiani, y el presidente de la Cámara del Puerto, Gustavo Lucero— el propio Milei había evitado invertir en infraestructura y se había limitado a otorgar subsidios a 30 mil familias, que recién se terminaron de cobrar en septiembre.

Incluso vetó la ley de asistencia a comerciantes que había prometido Patricia Bullrich. Un combo que dejó al gobierno nacional en el centro de las críticas y expuso la falta de propuestas concretas de LLA para la reconstrucción de la ciudad.

El PRO toma el control en el Concejo

La elección de Caputo se logró gracias a los votos del PRO, los nueve concejales peronistas, el liberal Carlos Alonso y Fabiana Úngaro de la Coalición Cívica. En contra se ubicaron los nueve libertarios y los dos ediles de Somos que septiembre había compartido boleta con el diputado Andrés De Leo.

El episodio derivó en un fuerte cruce político. Oscar Liberman, ex candidato a intendente y ahora legislador provincial, acusó a los “concejales de Juntos” de haber negociado con el peronismo para quedarse con cargos.

Oscar Liberman.

Desde el macrismo respondieron que Caputo obtuvo el apoyo del oficialismo y de otros bloques porque LLA no presentó ninguna alternativa propia, recordando además que un año atrás Mauro Reyes había sido elegido presidente del Concejo con el mismo esquema de respaldo.

Un mapa político fragmentado y una alianza en tensión

Con la nueva composición del Concejo (9 bancas para el peronismo, 9 para LLA, 2 para Somos, 2 para el PRO y dos monobloques), la fuerza libertaria enfrenta el desafío de ordenar sus propias internas. Liberman conduce a Mauro Reyes, Vanina Linzuain y Luciano Cagiao, mientras que Felipe Ferrández y Marité Gonard forman otro subbloque ligado al diputado Agustín Romo. El bullrichismo aporta a Marcos Streitenberger y Fernando Compagnoni, y el sector de Sebastián Pareja reúne a Franca Grippo y Araceli Valenzuela.

El PRO advierte que el comportamiento de LLA se repite en distintos municipios, donde señalan actitudes “sistemáticamente destructivas”. Mencionan rechazos al Presupuesto en Vicente López, bloqueos en San Isidro y tensiones en Junín, Pergamino, 9 de Julio, Zárate y Arrecifes. En paralelo, reivindican que la campaña del 26 de octubre se ganó “a pulmón” gracias a su propia estructura.