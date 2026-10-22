Espert, procesado por lavado: los USD 200.000 de Fred Machado, el contrato bajo sospecha y un embargo de $1.000 millones

José Luis Espert, ex diputado de La Libertad Avanza.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones y le prohibió salir de la Argentina.

El expediente gira alrededor de una transferencia de USD 200.000 en una cuenta del entonces dirigente en Estados Unidos y vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado, condenado en ese país por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico.

La transferencia investigada se concretó el 22 de enero de 2020. Según la reconstrucción de la fiscalía, los fondos ingresaron en una cuenta bancaria a nombre de Espert en el Morgan Stanley y fueron enviados por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía que los investigadores vincularon con la estructura financiera utilizada por Machado. El pago fue respaldado por un contrato de prestación de servicios con Minas del Pueblo, una firma guatemalteca representada por el empresario.

Ese documento llevaba fecha del 7 de junio de 2019 y establecía honorarios por un total de USD 1 millón a cambio de tareas de asesoramiento financiero y planes de crecimiento empresarial. Espert sostuvo que sólo llegó a cobrar los USD 200.000 porque la relación contractual quedó interrumpida durante la pandemia.

La investigación judicial cuestionó esa explicación. Para la fiscalía, el contrato fue utilizado para otorgar una apariencia legal al ingreso del dinero y los servicios allí consignados no habrían sido efectivamente prestados.

El contrato que la Justicia considera simulado

Entre los elementos incorporados al expediente aparecen los registros migratorios de Espert. Según la investigación, el economista nunca viajó a Guatemala para realizar las tareas vinculadas con la empresa minera ni para inspeccionar los yacimientos involucrados. Además, las explotaciones sobre las que supuestamente debía asesorar no estaban operativas.

La fiscalía también puso el foco sobre la naturaleza de los servicios contratados. Los investigadores señalaron que Espert, especializado en economía, no tenía antecedentes ni equipos profesionales dedicados a ingeniería o geología minera.

Mirabelli tomó esos elementos para fundamentar el procesamiento. En su resolución sostuvo, con los límites propios de esta instancia judicial, que se encontraba corroborada la utilización de los USD 200.000 recibidos desde la estructura vinculada a Machado. El magistrado consideró además que el acuerdo presentado como justificación del pago había sido simulado y que no existieron contraprestaciones acreditadas por parte de Espert.

El expediente gira alrededor de una transferencia de USD 200.000 en una cuenta del entonces dirigente en Estados Unidos y vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado.

Otro de los capítulos del expediente busca reconstruir qué ocurrió con el dinero después de que llegó a Estados Unidos. La investigación detectó que, desde la cuenta del Morgan Stanley, se realizaron dos transferencias de USD 50.000 hacia una cuenta local de Espert en el BBVA.

Una parte de esos fondos fue asociada por la acusación a la compra de un BMW M240i. Años después, en 2024, el vehículo fue vendido y Espert adquirió una Lexus valuada en alrededor de USD 130.000. Para esa operación se registró, según el expediente, un depósito en efectivo de aproximadamente $88 millones.

La fiscalía había vinculado además parte de la maniobra con la integración de un fideicomiso inmobiliario en la zona de Costa Esmeralda. Sin embargo, la resolución de Mirabelli descartó atribuirle directamente a Espert esa aplicación específica porque no pudo ser comprobada en los términos necesarios para esta etapa.

El contador también fue procesado

La resolución no alcanzó únicamente a Espert. El juez procesó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como presunto partícipe necesario del lavado y le fijó un embargo de $700 millones.

Según la acusación, intervino en la confección de certificaciones sobre el origen de fondos utilizadas en distintas operaciones patrimoniales. Entre ellas aparecen la adquisición de la Lexus y documentación vinculada con movimientos inmobiliarios.

Los investigadores también encontraron archivos en dispositivos secuestrados al contador que, según la fiscalía, contenían información sobre el patrimonio de Espert, la cuenta en el exterior y la transferencia proveniente de Wright Brothers.

En paralelo, el juez avanzó contra Varianza SA, sociedad integrada por Espert y su esposa. La empresa recibió un embargo de $500 millones.

Varianza fue constituida el 13 de diciembre de 2019, pocas semanas antes del depósito de los USD 200.000. La hipótesis fiscal sostiene que la firma fue utilizada posteriormente para generar registros contables que permitieran justificar ingresos y consumos del economista.

Según documentación incorporada al expediente, la compañía tuvo una actividad muy reducida y emitió pocas facturas durante su funcionamiento.

José Luis Espert junto a Javier y Karina Milei.

La Cámara rechazó los planteos de Espert

El procesamiento llegó pocos días después de un revés para el exdiputado ante la Cámara Federal de San Martín. La defensa había solicitado anular distintas medidas de prueba impulsadas durante la investigación y cuestionó la incorporación de testimonios, informes patrimoniales, análisis sobre dispositivos electrónicos y otra documentación.

Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones rechazaron esos planteos y sostuvieron que no habían sido demostradas irregularidades que afectaran las garantías constitucionales de Espert. También desestimaron un pedido para apartar al fiscal Domínguez por una supuesta pérdida de objetividad. Con esas impugnaciones rechazadas, Mirabelli quedó en condiciones de resolver el procesamiento.

El ex diputado rechazó desde el inicio la acusación de lavado. En agosto presentó un descargo de 65 páginas y 76 páginas adicionales de anexos, en el que pidió su sobreseimiento y aseguró que el contrato con la minera guatemalteca fue real.

Su defensa sostuvo que el convenio había sido documentado, firmado formalmente y celebrado antes de que Machado quedara públicamente involucrado en causas penales en Estados Unidos.

Frente al cuestionamiento sobre su conocimiento de las actividades de Machado, afirmó que en 2019 y 2020 no tenía información que le permitiera conocer los delitos por los que el empresario sería investigado posteriormente. En su declaración indagatoria de julio, Espert presentó un escrito, negó las acusaciones y decidió no responder preguntas.