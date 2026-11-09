La Sole sorprendió en Palermo y Abel Pintos cantó ante el Papa en Claypole

Soledad Pastorutti se presentó junto a su hermana Natalia antes de la misa en el Monumento de los Españoles. Más temprano, el cantante bahiense interpretó “La Llave” con el coro del Cottolengo Don Orione durante el encuentro del Pontífice con la comunidad.
09 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Soledad Pastorutti y Abel Pintos protagonizaron dos de las presentaciones musicales que acompañaron la visita de León XIV a la Argentina este lunes 9 de noviembre. Mientras La Sole actuó para los fieles que aguardaban la misa en Palermo, el músico bahiense cantó frente al Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Abell

Las actuaciones tuvieron lugar en distintos momentos de la mañana y con públicos diferentes: una se desarrolló en el encuentro del Pontífice con residentes y trabajadores de la institución bonaerense; la otra, en la previa de la celebración convocada en el Monumento de los Españoles.

La aparición de Soledad y el encuentro con Natalia sobre el escenario

La presentación de Soledad comenzó alrededor de las 10.25, cuando sorprendió a los asistentes con un repertorio que combinó canciones populares y religiosas. La apertura incluyó “La Viajera” y “Oración del Remanso”.

Uno de los momentos destacados fue la incorporación de Natalia Pastorutti. Las hermanas interpretaron juntas “Alma Misionera”, acompañadas por las voces de quienes esperaban la llegada del Papa.

vilar3Daniela Vilar celebró la visita de León XIV: “Una Argentina donde nadie quede atrás”

El recorrido musical también incluyó “Aleluya” y dos clásicos asociados con la trayectoria de La Sole: “Entre a mi pago sin golpear” y “A Don Ata”.

Con un poncho de colores argentinos, la cantante alternó las interpretaciones con intervenciones dirigidas al público. En una de ellas, contó que había preparado un obsequio para el Pontífice: “Tengo un poncho que le traje al Papa”. Su actuación se realizó antes de la llegada de León XIV al lugar.

calles

Abel Pintos, el coro del Cottolengo y tres guitarras especiales

Más temprano, Abel Pintos interpretó “La Llave” en el Cottolengo Don Orione, en el partido de Almirante Brown. Lo acompañaron el coro de la institución y su hermano Ariel en guitarra, ante residentes, trabajadores y autoridades.

El Papa siguió la presentación sentado junto a integrantes de su comitiva. Durante su intervención posterior, agradeció el aporte artístico con una frase breve: “Gracias por la música”.

Para la ocasión, Pintos encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada al Pontífice, otra al Cottolengo y la tercera a la colección del cantante.

Antes del encuentro, el artista había destacado su significado personal y religioso. “Uno propone y después Dios dispone”, expresó al referirse a los preparativos y a las emociones que esperaba atravesar.

Como informó Grupo La Provincia, la agenda de León XIV en la Argentina contemplaba para este lunes el encuentro en Claypole y la misa en Palermo. El recorrido por el país también incluye actividades en Córdoba y Luján.

¿Cree que una eventual unidad del peronismo podría poner en riesgo la reelección de Milei?

Si

No

No sabe

Lo más visto
Elecciones Argentinas

Una encuesta midió a Milei y Kicillof y reveló un dato clave

Juan Manuel Villarreal
Encuestas10 de noviembre de 2026
Un relevamiento nacional analizó el escenario presidencial de 2027 y dejó diferencias entre los principales dirigentes. La evaluación del Gobierno, las denuncias de corrupción y las dificultades económicas también aparecen entre las preocupaciones de los consultados.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL