Iñaki Gutiérrez ya no manejará las redes de la Casa Rosada

El funcionario especialista en redes sociales Iñaki Gutiérrez dejó el manejo de la cuenta de la Casa Rosada, mientras que seguirá ocupándose del Tik-Tok del presidente Javier Milei.

Al joven militante libertario le retiraron el control de la cuenta de la Casa Rosada luego de que días atrás desde allí posteara por error una foto suya junto a su pareja, Eugenia Rolón, quien al igual que Iñaki también especialista en redes y se desempeña en el equipo de Milei.

El funcionario de 22 años ya había cometido otros traspiés y debió borrar posteos o mensajes. Uno de ellos fue el video sobre el estado edilicio de la Casa Rosada, como también otro desde su cuenta personal de X (ex Twitter) cuando salió a criticar los cacerolazos tras el DNU.

Según trascendió, ahora Iñaki continuará ocupándose de la cuenta de Tik-Tok del jefe de Estado desde la oficina que ocupa en el segundo piso de la sede gubernamental.

A pocos días de la asunción de Milei, Iñaki había anunciado que desempañará sus funciones en el gobierno "ad honorem", ya que donará su salario.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el joven libertario en su cuenta de X.