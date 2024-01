JxC acusa a Cúneo Libarona de hacer un "pacto de impunidad"

“Son tiempos de pacificación. No vamos a usar la Justicia federal para perseguir a los opositores. Se terminó eso. Hay buenos jueces, queremos que sean independientes y que se respete la división poderes”.

Esta frase de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia, la dijo unos días antes de asumir pero resurgió en las últimas horas ya que desde Juntos por el Cambio acusan al funcionario de buscar un plan de impunidad.

Los "tiempos de pacificación" de los que habla Cuneo Libarona implican impunidad, intangibilidad de lo robado, mantener ñoquis y funcionarios k en áreas claves y arribar a un acuerdo por los u$s 16.000 que los Eskenazi/Kirchner reclaman por la YPF que ellos mismos estatizaron. — Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) January 5, 2024

Dirigentes de la coalición opositora, ex funcionarios y legisladores se expresaron en duros términos con el titular de la cartera judicial.

“No creo que los argentinos de bien que lo votaron estén a favor de un pacto de impunidad con Cristina, ni del perdón a los corruptos que argumenta su Ministro de Justicia”, lanzó la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.

Presidente Milei: no creo que los argentinos de bien que lo votaron estén a favor de un pacto de impunidad con Cristina, ni del perdón a los corruptos que argumenta su Ministro de Justicia. No la ven. — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) January 5, 2024

En el mismo sentido, su par Marian Zuvic lanzó: “¿Pacto de impunidad para la mafia que destruyó nuestro país? No hay paz sin justicia. Ni se les ocurra..”

El ex titular de la UIF, Mariano Federici también opinó con un duro mensaje al Gobierno: “Todos queremos paz y armonía, con una mirada puesta en el futuro. Pero estos objetivos no podrán ser alcanzados mientras reine la impunidad, y el gobierno no se puede permitir favorecerla”. (NA)