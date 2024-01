-GRUPOLAPROVINCIA.COM llegó a Mar del Plata para hablar con uno de los intendentes más importantes del interior. Guillermo Montenegro muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo comenzó este nuevo mandato?

Siempre hay que ver qué se hizo bien y qué es lo que hay que reforzar y cambiar. Hay que analizar experiencias no solo de la provincia, sino también de otras ciudades de Argentina y del mundo que tienen procesos exitosos. Soy un acérrimo defensor de compartir experiencias con otros intendentes y gobernadores. Es un desafío gobernar un distrito como el de General Pueyrredón.

El principal problema que siempre tuvo nuestra ciudad fue la falta de empleo. Entendimos con el equipo que podíamos acompañar al privado, sacándole la pata de encima, tratar de hacer las habilitaciones en 24 horas, que le sea fácil instalarse acá. Eso genera más empleo de calidad. Estamos en ese camino.

También estamos transformando la zona roja. Me decían “no te metas” y hoy la actividad -que no está castigada pero sí está mezclada por cuestiones de droga- migró a otro lugar por una ordenanza.

Otro desafío es que la gente venga a Mar del Plata los doce meses del año. El 2023 fue el año que mayor cantidad de gente concurrió a nuestra ciudad, más de 9 millones de personas. En este sentido, estamos buscando cómo trabajar con el público más joven, de decir, cómo generar la experiencia para que tengan qué hacer en nuestra ciudad con una autonomía cuidada trabajando muy fuerte con el Ministerio de Seguridad.

-Volviendo a la generación de empleo. ¿Cómo invita al empresario que está interesado en invertir en General Pueyrredón?

Nos pusimos como meta no solo lo que tiene que ver con los incentivos, sino cómo lograr que sienta que somos un facilitador. En octubre estaría en funcionamiento Lamb Weston Alimentos Modernos en el Parque Industrial , una empresa multinacional que genera una inversión de 300 millones de dólares en Pueyrredón y en la región. También hay que pensar que esto impacta directamente, por ejemplo, en el kiosco de dos hermanos. La clave está en que el que viene sienta que vos sos parte de la solución y no del problema. Yo me involucro personalmente para que las cosas ocurran.

-En este sentido, ¿el Estado tiene que articular con el privado en su justa medida o salir del medio?

No, yo creo que tiene que articular de buena manera y salir del medio con respecto a las trabas. El privado tiene que sentir que no estás ahí para ponerle un problema, tiene que ser eficiente. Y yo tomé decisiones en este sentido, por ejemplo, reduje un 30 por ciento mi sueldo y el de los funcionarios políticos.

Esto no empezó como una ola en el último tiempo, es una decisión que se tomó el primer día, que cada uno de los funcionarios pague su celular, que cada uno maneje su auto y pague la nafta. Y ese dinero lo podemos invertir en otro lugar de la ciudad en asfalto o en espacios públicos.

El Estado tiene que estar en su justa medida, tiene que ser eficiente y tomar las mejores decisiones de acuerdo a lo que plantean los vecinos. Para mí lo más importante siempre fue escuchar. El vecino conoce más su cuadra que yo.