El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó hoy al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sumarse a la huelga general y a la movilización lanzada por la CGT y sostuvo que “estamos frente a un paro político”.

Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios https://t.co/oxsNTAZjoC — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024

“Por si había alguna duda, además se suma @Kicillofok. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”, indicó el jefe del Palacio de Hacienda en su cuenta de “X”.

Caputo aprovechó un posteo de la canciller, Diana Mondino, quien había posteado: “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”. (NA)