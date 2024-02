Tras los incidentes ocurridos ante el Parlamento, Grabois llamó a concurrir a las inmediaciones del Congreso para expresar el repudio a lo ocurrido y a la ley.

El dirigente convocó a estar presente a las 21 horas del miércoles y, minutos después de la llegada de Grabois al Congreso, los diputados oficialistas y aliados del PRO y la UCR votaron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves a mediodía.

"Los que llegaron en 2023 a resolver la decadencia argentina de los últimos 100 años plagian a los que en 1976 habían llegado para resolver la decadencia argentina de los 60 anteriores. Esos impusieron un modelo de miseria planificado y dejaron un país devastado. Terminaron presos por genocidas. Ahora aunque no les gusta, estamos en democracia y con las herramientas de la democracia los vamos a parar", dijo Grabois.

No hay que tener miedo. pic.twitter.com/gIku4CSSCh — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 1, 2024

"Es un pueblo pacíficamente movilizado que viene democráticamente a reclamar sus derechos. Sin haber cometido ningún delito ni acto de violencia. La Constitución nos da derecho a la disidencia y a la protesta. Venimos a solidarizarnos con los manifestantes. Y repudiar el plan de hambre y miseria planificado por Javier Milei, Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y Caputo. Y esperamos no cuenten con la complicidad de los gobernadores y de los legisladores que entraron por el Peronismo a esta Cámara", dijo Grabois. Y agregó "se montó un operativo para meter miedo y para que la gente no se movilice. Y nosotros no tenemos miedo. Estamos donde tenemos que estar".