Las exportaciones agroindustriales cayeron 35,8% en 2023 a raíz de la sequía y la baja de precios internacionales, de manera tal que las cadenas agroindustriales (CAI) generaron US$ 38.835 millones, US$ 20.680 millones menos que en 2022, según un informe publicado hoy por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

"El 2023 fue un año difícil para las exportaciones en Argentina: en total cayeron 24,5%, mientras que en las CAI la caída fue del 35,8%, habiendo generado en total US$ 38.835 millones en 2023, US$ 20.680 millones menos que en 2022", explicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA, en referencia al dato que se desprende del Monitor de Exportaciones Agroindustriales.

En este sentido, Pisani Claro subrayó que "de los 11 rubros exportadores, solamente tres ingresan más dólares de los que consumen", que son transporte, minería y las CAI.

Estas últimas, no obstante, "generan 14 veces lo que generan transporte y minería juntos, con lo cual los dólares que entran de las CAI nos permiten comprar computadoras, celulares, ropa, muebles, combustibles, juguetes, entre otros", agregó Pisani.

Según el informe, las perspectivas de las exportaciones para el año en curso son "neutras en términos de demanda internacional; positivas en competitividad cambiaria; positivas en oferta exportable; y negativas en precios".

En este sentido, David Miazzo, economista jefe de FADA, afirmó que se puede "esperar un 2024 con mayor nivel de exportaciones respecto a 2023, generado por la tracción de los granos, aunque con menor valor que 2023 a causa de los precios".

"Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las CAI alcancen un valor entre US$ 50.000 millones y US$ 55.000 millones en 2024, unos US$ 15.000 millones por encima del nivel de 2023", analizó.

Por otra parte, FADA analizó la cuestión impositiva en las CAI, sobre lo que marcó que "el 89% de lo recaudado por AFIP en Derechos de Exportaciones viene de las CAI, y ese impuesto no es coparticipable a las provincias, sino que es trabajo y recursos que se generan a lo largo y ancho del país y que quedan en el Estado nacional", precisó Miazzo.

Por último, FADA destacó que las CAI "llevan sus productos a más de 155 países, equivalente al 80% del mundo" y los entre los principales compradores se destacan Brasil, China, Estados Unidos y Vietnam.

Asimismo, se subrayó que la Argentina es primera exportadora mundial de porotos, aceite y jugo de limón, maní y aceite de soja; y segunda en harina de soja y yerba mate y terceros en leche en polvo, maíz y porotos de soja.

En cuanto a principales compradores, se mencionaron los casos de Brasil (lácteos, legumbres, peras y manzanas y trigo), China (carne aviar y de vaca y cebada), India (girasol y soja), EE.UU. (té, uva, limón y forestal), Vietnam (maíz), Chile (arroz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), España (pescado), Costa de Marfil (cerdo) y Alemania (lanas). (Télam)