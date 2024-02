¿Cómo recuperar fotos borradas? Técnicas y herramientas para una recuperación exitosa

Actualmente, la conservación de medios audiovisuales de manera digital ha cobrado una relevancia destacable, esto dadas sus cualidades. No es de extrañar entonces que muchas personas hayan encontrado en medios digitales, el espacio ideal para conservar archivos importantes, como sus fotografías. Conservar tus fotos digitalmente puede ser una excelente manera de preservar un registro de tus momentos especiales y poder acceder a ellos de manera sencilla. Pero ¿qué pasa cuando por algún motivo estas fotos son eliminadas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo recuperar fotos borradas? Ante una situación tan frustrante como esta, algunas técnicas y herramientas, como un recuperador de fotos pueden convertirse en tus mejores aliados. Veamos cómo recuperar fotos borradas de manera efectiva con algunas técnicas especiales y con software muy útiles como Recoverit.

Entendiendo la pérdida de fotos: Causas y la importancia de actuar a tiempo

La pérdida de fotos es un problema más común de lo que te imaginas, todos los días las personas se enfrentan a este inconveniente que parece no tener solución. Eres afortunado si no has pasado por esto, pero es momento de mantenerte al tanto de cuáles son las razones más frecuentes para que puedas evitarlo. A continuación, te dejamos algunas de las causas más comunes de la pérdida de fotos.

Eliminación accidental

En ocasiones es necesario liberar espacio en los dispositivos. Eliminar archivos innecesarios es una gran manera de hacerlo, pero si no eres cuidadoso en el proceso puede que termines borrando también algunas fotos importantes para ti. Esta es de las principales causas de la pérdida de fotos (y una de las más frustrantes además). Antes de preparar una limpieza de tus dispositivos, asegúrate de estar al tanto de qué archivos debes eliminar y cuáles no para evitar tragos amargos.

Daños en el dispositivo de almacenamiento

Otra de las razones por las cuales las personas pierdes sus fotos digitales, se debe a los daños que sufren los dispositivos de almacenamiento. La exposición a altas temperaturas, el polvo, la humedad, entre otros, son enemigos de este tipo de dispositivos, y tuyos también si permites que los dañen. El daño físico en los dispositivos de almacenamiento a menudo puede traducirse como la pérdida de tus archivos, incluyendo tus fotos.

Problemas de software

Finalmente, otra de las razones por las que tus fotos pueden ser eliminadas es por daños en el software de tu dispositivo de almacenamiento. Sea un dispositivo móvil o un ordenador, en ocasiones un daño severo en el software puede derivar en la corrupción de los archivos y en el peor de los casos su pérdida total. Debes ser cuidadoso con el manejo de tus dispositivos, en especial si conservas archivos que sean importantes para ti.

¿Por qué es importante actuar a tiempo para evitar la sobreescritura de datos?

Para entender por qué es importante evitar la sobreescritura de datos, debes comprender de qué se trata exactamente. La sobreescritura de datos es un proceso que consiste en el reemplazo de los datos que se encuentran almacenados en diversos sectores de tu dispositivo de almacenamiento. Estos datos se reemplazan con datos aleatorios e imposibilitan la recuperación de los datos anteriores.

Lo anterior puede sonar bastante abrumador, por suerte, cuentas con algunas técnicas y herramientas para recuperar fotos borradas gratis y de pago de las cuales puedes valerte y de las que hablaremos más adelante.

Lo que debes hacer antes de la recuperación

Puede que al momento de que notes que tus fotos han desaparecido entres en pánico y quieras solucionarlo al instante. Pero es una buena idea tomarte unos minutos para comprobar si existe alguna solución empleando alguno de estos métodos:

· Revisa la papelera de reciclaje o carpeta de eliminados: Habitualmente, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, existe una carpeta donde se almacenan los archivos que han sido eliminados. En los dispositivos móviles usualmente estos archivos se conservan en la carpeta de eliminados durante al menos 30 días, mientras que en los ordenadores se conservan hasta que los elimines de forma manual. Revisa estas carpetas para corroborar si los archivos eliminados accidentalmente han ido a parar allí.

· Usa la opción de restauración de versiones anteriores: En algunos dispositivos es posible volver atrás con la función de restaurar a versiones anteriores. Si tienes la suerte de contar con esta opción, utilízala para tratar de recuperar tus archivos.

· Usa el dispositivo para lo esencial nada más: Mientras estés en proceso de recuperación de tus fotos, si nada de lo anterior ha funcionado, recomendamos utilizar el dispositivo solo para lo más esencial, de esta manera evitas la sobreescritura.

Técnicas manuales de recuperación

Suponiendo que en definitiva, tus fotos fueron eliminadas, siguen existiendo posibilidades de recuperar fotos borradas con algunas técnicas manuales. A continuación te explicamos algunas de ellas:

Restauración de copias de seguridad

Puedes recuperar tus fotos desde Google Fotos si tienes una cuenta vinculada, para hacerlo puedes seguir estos pasos:

Para Android e iOS

1. Abre la app de Google Fotos en tu dispositivo.

2. Haz clic en el ícono de Menú y selecciona la opción de Papelera.

3. Verás las imágenes que han sido eliminadas recientemente. Selecciona manualmente las que quieres recuperar o elige la opción “Seleccionar todo”.

4. Hecho esto, selecciona la opción Restaurar, y habrás recuperado tus fotos.

Para tu PC

1. Inicia sesión en tu cuenta de Google, específicamente en aquella donde conservas tus fotos.

2. En el menú derecho de la parte superior elige la opción Google Fotos.

3. En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción de Papelera.

4. Marca las fotos que quieres recuperar y haz clic en Restaurar.

Restaurar versiones anteriores (PC)

1. En Windows 10, busca la carpeta donde estaban anteriormente almacenadas tus fotos.

2. Haz clic derecho sobre la carpeta y selecciona la opción “Propiedades”.

3. En la ventana de propiedades elige la pestaña “Versiones anteriores”.

4. Elige la opción “Restaurar versiones anteriores”, luego “Versiones anteriores” y verás una lista de archivos que puedes restaurar.

5. Selecciona los archivos que desees y haz clic en “Restaurar”. Los archivos restaurados estarán en su carpeta original.

Herramientas de software para recuperar tus fotos

Si nada de lo que te hemos sugerido anteriormente ha funcionado, sigues contando con algunos software de recuperación que pueden serte de mucha utilidad. La verdad es que por lo general estas herramientas tienden a ser mucho más efectivas que otro tipo de técnicas. Aunque algunas personas están renuentes a utilizarlas, son una solución si lo que quieres es recuperar las fotos borradas.

El funcionamiento de este tipo de programas es bastante básico, una vez que empieza su ejecución, el software realiza una lectura y procesamiento de la información de las carpetas. Si esto no funciona, posteriormente realiza un escaneo más profundo para encontrar una segunda copia de la información de las carpetas. El software también hace una recopilación de información sobre la estructura de los archivos. Posteriormente, procesa toda la información y reconstruye los archivos originales.

Para optar por la mejor opción para ti y para tus necesidades, asegúrate de evaluar las características del programa que elijas: la compatibilidad con tu dispositivo, las funciones que ofrece y la facilidad de uso son factores clave que debes tener en consideración.

¿Cómo elegir el software de recuperación ideal?

Con tantas opciones disponibles en la actualidad, puede que elegir el software ideal para ti no sea tarea fácil. Para que puedas elegir exactamente la opción que necesitas, asegúrate de tener en cuenta los siguientes criterios:

· Seguridad: Cerciórate de bajar el software de fuentes seguras y que este no comprometa la integridad de los archivos que aún conservas en tu dispositivo. Asegúrate además de que al momento de descargarlo lo hagas desde su página oficial o desde la tienda de aplicaciones para evitar la contaminación de tu equipo con algún tipo de virus.

· Compatibilidad de formatos: Verifica que el software que elijas sea compatible con el formato de archivos que quieres recuperar.

· Tasa de éxito: Observa en las reseñas del programa, investiga en internet, o busca videos que hablen acerca del software que has elegido. De esta manera podrás reconocer si se trata de una buena opción o si, por el contrario, debes seguir buscando.

Existen numerosas opciones hoy en día, Recuva, Disk Drill y Recoverit son algunas de las más populares dadas sus cualidades.

Recoverit: Tu mejor opción para recuperar fotos borradas

Recoverit es la mejor opción si lo que quieres es recuperar tus fotos borradas con unos cuantos clics. Si tus fotos fueron borradas por accidente, si desaparecieron por un desperfecto del dispositivo de almacenamiento, Recoverit puede ayudarte a tenerlas en tu poder de nuevo. Hay muchas razones por las que deberías confiar en esta herramienta, pero si tienes dudas, aquí tienes algunas de sus cualidades más destacadas.

· Interfaz intuitiva: Recoverit quiere hacerte las cosas fáciles, por lo que dispone de una interfaz sumamente intuitiva y fácil de utilizar, para que lo único por lo que tengas que preocuparte es de encontrar las fotos que quieres recuperar.

· Alta tasa de recuperación: Recoverit es una de las herramientas con mayor tasa de recuperación, brindando resultados positivos en la mayor parte de los casos, por lo que puedes confiar en ella.

· Compatibilidad con diversos formatos: Además, no tienes que preocuparte por el formato de los archivos que quieres recuperar, Recoverit es compatible con la mayoría de formatos de archivos.

¿Cómo utilizar Recoverit para recuperar las fotos borradas?

Aquí tienes una pequeña guía para utilizar Recoverit para recuperar tus fotos borradas:

1. Ejecuta Recoverit en tu dispositivo y abre la ubicación del disco duro donde estaban las fotos borradas. Haz clic en “Iniciar” para comenzar con el proceso de recuperación.

2. El software ejecutará un escaneo para buscar los archivos borrados. Cuando este escaneo haya culminado, puedes hacer un escaneo más profundo eligiendo la opción “Recuperación profunda”.

3. Podrás tener una vista previa de los archivos, selecciona los que necesites y elige la opción “Recuperar”.

No des por perdidos tus archivos…

Siempre tienes una segunda oportunidad de encontrarlos. Tener un registro digital de tus fotos es fundamental en los tiempos que corren, sin embargo, estos archivos no están exentos de vulnerabilidades. Contar con la herramienta idónea para recuperarlos en caso de pérdida es una gran estrategia para no sucumbir ante la preocupación por borrar tus fotos. Hay muchas alternativas en línea, pero pocas son verdaderamente efectivas. Sin embargo, Recoverit ha demostrado ser altamente efectiva. Tú tienes la última palabra, descarga Recoverit ahora y descubre todo lo que tiene para ti.