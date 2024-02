Grinman citó al Papa y pidió "dejar de lado las peleas"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, llamó hoy a "seguir el mensaje del papa Francisco para que dejemos de lados las peleas y salgamos de la difícil situación del país" y admitió que hay "un porcentaje enorme de la población que la está pasando muy mal".

Así lo afirmó al analizar el encuentro del presidente Javier Milei con el Pontífice y la visión que hay en Italia sobre el país, como parte de una delegación de más de 30 empresarios que acompaña esta semana a la canciller Diana Mondino en reuniones políticas y económicas.

"Nos vamos con una sensación muy linda de lo que ha sucedido, fundamentalmente a partir del domingo, no solo por la canonización de Mama Antula que debe llenar de orgullo a todos los argentinos mas allá de la religión que profesen, sino por el extraordinario gesto del papa Francisco de ir a saludar al presidente Javier Milei", dijo Grinman a Télam en Roma, al referirse al encuentro previo a la canonización, en el que el Pontífice se acercó en silla de ruedas al mandatario argentino.

"Luego con la audiencia que tuvieron ayer en el Vaticano, vemos que es una señal del Papa a los argentinos para que dejemos de lado las peleas y nos unamos para trabajar y salir de esta difícil situación que tenemos", agregó luego sobre ese encuentro.

Para Grinman, es importante pensar "fundamentalmente en un porcentaje enorme de la población que la está pasando muy mal".

"Tenemos como empresarios, políticos, dirigentes sindicales, una enorme responsabilidad para con el pueblo argentino. Hay que hacer los esfuerzos necesarios para encontrarle el rumbo correcto al país", convocó.

El titular de la CAC se refirió también a los encuentros con sus pares del país europeo: "Hay una frase de la canciller que me quedó grabada, cuando expresó a los empresarios que no tengan en la cabeza lo que fue Argentina hasta ahora, diciéndoles 'no estamos viniendo a pedirles limosna como hasta ahora, sino que venimos a contarles lo que vamos a hacer para que vayan a la Argentina a invertir, a crear empresas y fuentes de trabajo'", destacó.

Los empresarios europeos, según Grinman, "nos están mirando desde el balcón para ver cuándo nos ordenamos para ir a invertir a la Argentina".

"Nuestro país es extremadamente deseado por el mundo empresario por todo el potencial que tenemos, no solo en términos tradicionales sino también en hidrocarburos, gas, petróleo, energía eólica, hidrógeno verde...lo que el mundo está buscando desesperadamente en Argentina se encuentra en calidad y cantidad abundante para cubrir sus necesidades", enfatizó.

Destacó que "la salida de esta crisis es entre todos, con todos los sectores para el mismo lado. Esa es la señal que nos dio el Papa y no hay otro camino". (Télam)