Preocupación en River: Borja podría perderse el Superclásico

El delantero de River Miguel Borja no pudo completar el encuentro ante Atlético Tucumán y generó una gran preocupación de cara al Superclásico frente a Boca, ya que a pocos días de este compromiso, será sometido a estudios para constatar la gravedad de una posible lesión.

El plantel que comanda Martín Demichelis tendrá el día libre luego de la igualdad sin goles en Tucumán, sin embargo, el goleador colombiano aprovechará para realizarse estudios médicos y confirmar si hay una lesión muscular o descartar la misma.

En la noche del miércoles el delantero quedó tendido en el piso a los diez minutos del complemento y tuvo que ser reemplazado por el juvenil Agustín Ruberto. La molestia es en el cuádriceps de la pierna izquierda y preocupa al entrenador ya que en 10 días se verán las caras ante Boca, por la séptima de la Copa de la Liga Profesional 2024.

En caso de confirmarse un desgarro, será una baja sensible la del futbolista que no tiene un reemplazo de experiencia, ya que Demichelis cuenta con el juvenil goleador del Mundial Sub-17 o deberá improvisar con Facundo Colidio en esa posición, luego de que la directiva no pudo concretar los regresos de Lucas Alario y Rafael Santos Borré en el mercado de pases.

La noche del miércoles para de Borja es para el olvido, ya que el goleador no tuvo el partido que seguramente imaginaba ante Atlético Tucumán, que arrancó con la bronca por el penal que Esequiel Barco no le dejó patear, no una vez, sino dos veces.

El ex Independiente se quiso hacer cargo y se lo atajó José Devecchi, pero el penal se pateó de nuevo por invasión. Más allá de que Demichelis pidió que el colombiano se encargara del segundo, el mediocampista quiso su revancha y la tiró a la tribuna.

En esa misma primera etapa, Borja tuvo su oportunidad para prolongar su racha goleadora pero, exigido ante la salida de Devecchi, su remate se fue junto al palo izquierdo. (NA)