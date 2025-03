Fernando Gago habló tras la derrota de Boca ante Newell’s y dejó una frase que encendió las críticas de los hinchas: “No me voy preocupado”. Su postura sorprendió, especialmente porque Boca dejó pasar la chance de quedar como único líder de la Zona A y porque el equipo no tuvo un buen desempeño en el estadio Marcelo Bielsa.

El DT, sin embargo, reconoció que Boca no hizo un buen partido. “Fue un partido muy malo, donde no encontramos situaciones para atacar. No te podría decir por qué, jugamos mal, no ganamos los duelos y hubo situaciones donde no estuvimos finos”, explicó.

A pesar del flojo rendimiento, Gago se mostró optimista con el futuro del equipo. “Seguimos en buena posición para pelear la clasificación. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos”, agregó, tratando de restarle dramatismo a la derrota.

Los problemas de Boca en Rosario

Uno de los principales déficits de Boca fue la falta de generación de juego. Gago intentó justificarlo señalando la estructura defensiva de Newell’s: “Ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban. Era difícil entrar por el medio, por eso fuimos por fuera”.

Además, explicó su planteo ofensivo con la inclusión de varios atacantes: “Con tres jugadores en el área como Miguel (Merentiel), Milton (Giménez) y Edinson (Cavani) íbamos a encontrar espacios, pero nos faltó esa fluidez para encontrar centros”.

Otra de las cuestiones que generaron dudas fue la falta de tenencia de la pelota y el retroceso en el mediocampo. En ese sentido, Gago defendió su esquema: “Desde el posicionamiento con Belmonte y Delgado pueden dar juego. No comparto que no tuvimos el balón, lo tuvimos mal en situaciones para atacar”.

El mensaje de Gago tras la derrota

El entrenador de Boca hizo hincapié en la importancia de dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que viene. “Hay que llegar al partido con Barracas de la mejor manera, física y futbolísticamente, tratar de tener el nivel de juego que veníamos teniendo y de ahí trabajar”, sostuvo, en referencia al duelo del sábado 6 de abril en la Bombonera.

Más allá de sus declaraciones, el resultado ante Newell’s dejó algunas preocupaciones en el mundo Boca. El equipo perdió intensidad, no tuvo creatividad en ataque y sufrió en la mitad de la cancha, algo que Gago deberá corregir en los próximos días.

Las frases más picantes de Fabbiani tras el triunfo de Newell’s

Luego de la victoria, Cristian “Ogro” Fabbiani, DT de Newell’s, dejó algunas frases que dieron que hablar. “Fuimos muy superiores a Boca, no nos pateó al arco. Si estábamos finos, el partido podría haber sido una goleada”, aseguró.

El entrenador rojinegro también destacó el trabajo táctico de su equipo: “Sabíamos cómo iba a jugar Boca, dónde iba a lastimar en los centros. Entrenamos en la semana esos cuadrados que a mí me gustan y salió todo como lo planeamos. Los goles fueron trabajados”.

Por último, Fabbiani resaltó la entrega de sus jugadores y la importancia del triunfo. “Fue un partido difícil contra un equipo que se preparó para la Libertadores, pero respondimos con el corazón y cuando tuvimos que jugar, jugamos”, concluyó.

Boca ya piensa en Barracas Central

El equipo de Gago tendrá poco tiempo para lamentarse, ya que el próximo sábado enfrentará a Barracas Central en la Bombonera. El DT deberá trabajar en corregir los errores que se vieron ante Newell’s para no perder terreno en la lucha por la clasificación en la Copa de la Liga.