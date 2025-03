"No fue un tema": Marko desmintió la llegada de Colapinto a Red Bull

Tras el anuncio de Red Bull de que Liam Lawson sería desplazado como piloto titular para la temporada 2025, luego de solo dos grandes premios, comenzaron a circular rumores sobre la posible incorporación de Franco Colapinto, piloto reserva de Alpine, al equipo. Se especuló que el argentino estuvo en la lista de opciones para ocupar una plaza en el segundo equipo. Sin embargo, Helmut Marko, asesor de la escudería, desmintió rotundamente estos rumores, asegurando que el nombre del argentino nunca estuvo en consideración.

“Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final, no se lo consideró seriamente”, remató.

Franco Colapinto, piloto reserva de Alpine.

¿Por qué Hadjar?

En paralelo, Marko explicó que la decisión de incorporar a Isack Hadjar para la segunda escudería estuvo sustentada en su desempeño en Fórmula 2: “Fue sistemáticamente más rápido que Colapinto y, como se ha demostrado ahora, resultó ser la elección correcta”.

También dejó en claro que su encuentro con Olli Oakes, jefe de Alpine, no estuvo relacionado con el futuro del piloto argentino. "Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la GP3 británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema”, afirmó sobre la reunión que alimentó todo tipo de rumores.

Helmut Marko, asesor de Red Bull.

"Perdió la confianza"

Por último, el asesor de Red Bull se refirió a la salida de Liam Lawson de la estructura principal. “Perdió la confianza, ha tenido mala suerte. Durante los días de pruebas en Baréin, perdió mucho tiempo por problemas mecánicos, y en Australia también. Eso aumentó la presión sobre él. Se esforzaba más, pero eso solo llevó a más errores”.

Marko negó que se tratara de una decisión precipitada, pero reconoció que el impacto dentro del equipo fue importante. “No fue una decisión fácil. Liam era como un boxeador maltrecho. Pero no lo estamos echando de la Fórmula 1. Seguirá activo dentro de Red Bull”, explicó.