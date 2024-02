El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martín Mena, acompañado por la intendenta Mayra Mendoza participó este lunes de la primera de las jornadas en la que se tramitaron 422 escrituras en el marco del Programa "Mi Escritura, Mi Casa".

Mena destacó el rol de la Escribanía y afirmó que "este programa nació para que aquellos que no tenían acceso a un escribanía privada también puedan hacer valer sus derechos. Trabajamos por construir un Estado presente, pero fundamentalmente que sea inteligente y eficiente: un Estado mejor, que ponga igualdad donde no la hay y para que el que no tenga recursos pueda poner en valor la propiedad de su esfuerzo, que es, ni más ni menos, el esfuerzo de su vida".

"En los tiempos que se vienen, por las decisiones del Gobierno nacional, tenemos que seguir trabajando, militando, escuchando y honrando la confianza que nuestro pueblo le dio al gobernador Axel Kicillof y a la intendenta Mayra Mendoza para dirigir los destinos de esta provincia y de esta ciudad, y seguir adelante, día a día, con el objetivo de mejorar permanentemente la calidad de vida de las y los bonaerenses", aseguró el Ministro.

La segunda de las jornadas de trabajo se llevará adelante en el Teatro Municipal, ubicado en la Avenida Mitre 721 entre Humberto Primo y Garibaldi, está prevista para el jueves siguiente y se avanzará con 268 trámites de escrituración.

El total de 690 escrituras corresponden a viviendas e inmuebles ubicados en los barrios: Covendiar, Esperanza Grande, La Unión, La Victoria, Papelero, Santa Lucia, de las localidades de Ezpeleta, San Francisco Solano y Bernal y los vecinos vecinas darán un paso fundamental para lograr en pocos meses, la obtención de la escritura definitiva de sus hogares.

El programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa” es un trámite gratuito que beneficia a miles de familias que aguardan desde hace décadas acceder a esta posibilidad de titularizar su vivienda, y se lleva adelante a través de la Escribanía General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El título de propiedad permite a los y las bonaerenses que carecen de recursos para costear el trámite ante una escribanía particular, puedan acceder a la documentación que acredita la titularidad definitiva de sus hogares, contar con una garantía para tramitar un crédito o legar el bien a sus legítimos herederos, entre otros beneficios.