–¿Cómo lleva adelante su tercer mandato, teniendo en cuenta esta etapa de ajuste nacional y estancamiento de salarios?

Mirá, nosotros seguimos trabajando. Estamos con las obras que habíamos iniciado; seguimos trabajando y cumpliendo los compromisos con los vecinos. Sabemos que no va a ser un año fácil, pero estamos con todas las obras que habíamos iniciado. Estamos con obras de cordón cuneta, con obras de asfalto, con un polideportivo que estamos terminando, un centro de desarrollo infantil. Estamos empezando a recibir el dinero que tiene que entrar de Provincia por el fortalecimiento fiscal, que también va a ser utilizado para distintas obras en Chivilcoy, y esperando cómo avanza todo el tema nacional. Sabemos que es un año difícil, pero la verdad que no es momento de responsabilizar a nadie, y mucho menos a quien asumió hace 60 días, sino de trabajar, de poner el hombro y ver cómo podemos avanzar para cumplir los compromisos que hemos asumido con todos los vecinos.

–Usted siempre manifiesta esto: que su intención no es criticar al Presidente, teniendo en cuenta que hace dos meses asumió. Pero ¿cuánto más puede aguantar la gente, Guillermo, en este contexto inflacionario constante, con los datos de la pobreza que se conocieron recientemente? ¿Cuánto más puede aguantar el ciudadano de a pie?

Mirá, nosotros venimos de veinte años, digamos, por hablar del último tiempo, de desaciertos, de errores, de equivocaciones de los distintos gobiernos. Yo no puedo responsabilizar solamente a quien asumió hace dos meses de lo que está ocurriendo. O sea, está claro que lo que está ocurriendo viene por un desgaste que viene sufriendo, por un despilfarro que viene sufriendo el Estado nacional desde hace mucho tiempo. No hablo solamente del último tiempo, del gobierno de Alberto Fernández, sino que esto viene de mucho tiempo atrás, que hay que cambiar. Yo no soy especialista en temas nacionales para decir si está bien o está mal que se haga de esta forma; lo que sí es cierto es que como estábamos no podíamos seguir.

Por supuesto que todos esperamos que el ajuste se haga sobre gastos de la política, sobre gastos que no afectan a los vecinos, y no que siempre termine pagando el ciudadano de a pie. En eso tendrá que acertar el gobierno nacional en las políticas que aplique, y si no, bueno, seguramente será un tema complicado. Pero reitero: yo no quiero responsabilizar, como se está haciendo desde muchos sectores, solamente al gobierno de (Javier) Milei, porque sería injusto. Sería injusto con todos los demás. Nosotros dijimos que íbamos a gobernar con el presidente y el gobernador que ganara; es lo que estamos haciendo.

Ayer, por ejemplo, leía muchas notas donde se hablaba de que en los últimos tres meses entraron tres millones de pobres al sistema, y se lo responsabilizaba a Milei de esos tres meses. Ni siquiera lleva tres meses en el gobierno Milei. Está claro que hay una intención de un arco político, que claramente es opositor a este gobierno, de responsabilizar de todo a Milei, incluso de la emisión que hicieron en la época de campaña.

Yo creo que los que hacemos política tenemos que ser justos; tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible. Y es cierto que posiblemente no haya acertado con las políticas de inicio el ministro (Luis) Caputo, pero tampoco es responsabilidad de ellos todo lo que vino antes. Claramente Argentina viene con problemas económicos, con deudas impagables, desde hace mucho tiempo. Creo que desde que nos acordamos.

–Guillermo, usted hacía mención a las obras que se están llevando adelante en Chivilcoy. El gobierno provincial habla de un “mapa de muertos de la obra pública”. ¿Cómo está la situación con respecto a las obras nacionales en la ciudad, Guillermo?

La obra nacional más importante que necesita la región es la Autovía 5. Yo estoy justo ahora viajando y pasé por la Autovía 5: se ve algo de movimiento, menos que el que se veía antes, pero había algunos camiones, algunas máquinas trabajando. Ojalá que esa obra no se detenga, porque la verdad que es muy importante para toda la región. Pero claramente hasta ahora no tenemos un panorama de lo que va a ocurrir con lo nacional. No hemos tenido ninguna reunión, no hay muchos interlocutores con quienes hablar. Esperemos que esto pronto se resuelva.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pero yo no voy a entrar en la pelea (Axel) Kicillof-Milei. Tengo que ocuparme de los vecinos de Chivilcoy. Milei va a tener su discurso, Kicillof va a tener el suyo, y la verdad que tampoco se ha beneficiado mucho a la Municipalidad de Chivilcoy en los cuatro años de Kicillof. Incluso por algunos ministros se le ha perjudicado y no se ha reconocido ni siquiera mi lugar de intendente. Yo no voy a entrar en ponerme de un lado o del otro. Yo me voy a poner del lado de los vecinos de Chivilcoy y voy a gestionar con Nación, voy a gestionar con Provincia, voy a tocar todas las puertas como lo he hecho en los ocho años anteriores, para que los vecinos de Chivilcoy tengan lo que merecen y lo que necesitan. Si la Provincia está dispuesta a colaborar con Chivilcoy, bienvenida, y si hay ministros nacionales que están dispuestos a colaborar con Chivilcoy, como ha ocurrido en años anteriores, a pesar de no estar alineado políticamente con esos gobiernos, bienvenidos. Pero creo que como mínimo hay que darle un plazo de seis meses a un gobierno que recién arranca para dar una opinión y hacer un balance. No se puede hacer un balance en 60 días, y más en el marco en que asumió este gobierno, ¿no?

–¿Cómo se proyecta el vecinalismo en esta nueva etapa? ¿Cuál será su rol?

La verdad es que hace mucho que no hay reuniones de intendentes vecinalistas. Algunos intendentes están más cerca del gobierno, otros no. Por supuesto, como vecinalistas tenemos autonomía para hacer lo que lo que consideremos que es mejor para nuestros vecinos. Y hoy hablar del 2025 es ciencia ficción, Mariana. Yo creo que tenemos por delante mucho tiempo de trabajo, de sacrificio, de poner la cara con nuestros vecinos y escucharlos antes de empezar a hablar de la elección del 2025. Ojalá se pueda lograr unidad del vecinalismo para el 2025, pero creo que eso es un tema para empezar a hablar, como mínimo, cerca de fin de año. No es momento ahora para hablar de armado político.