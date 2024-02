–Me gustaría consultarte tras la difusión de los números de la pobreza: 57% de pobres en nuestra patria. En los barrios que ustedes recorren de manera permanente, en los comedores, ¿imaginaban un dato de estas características?

Creo que el gobierno de Javier Milei se ha llevado todo puesto por delante, fundamentalmente con los indicadores que tienen que ver con la pobreza y la indigencia, a partir de una inflación que ha golpeado muy duro, que golpeó muy, muy duro en diciembre en los negocios de cercanía, en los barrios, y esto fue un cimbronazo fuerte que tuvo algún nivel de contención porque es un mes donde se cobran bonos, se cobra aguinaldo, hay otras cuestiones que aparecen ahí como dinero en el bolsillo, pero enero realmente fue de un impacto mayor por toda esta situación.

Lo que está sucediendo en los barrios es que hay un montón de personas, de familias, con muchísimas más dificultades que las que ya venían teniendo. Y esto no es menor, porque el conurbano bonaerense ya era el mayor bolsón de pobreza de todo nuestro país y este deterioro acelerado hizo que un montón de gente incluso dejara de comprar la medicación para enfermedades que son crónicas, que buscara resolver la cuestión alimentaria como se pueda, en muchos casos familias que juntan la olla, o sea, cocinan varias familias en una misma olla para repartir entre sus integrantes, pero también para acercar comida a otras familias de su cuadra, de su barrio.

Yo veo alguna situación bastante similar a lo que pasó en la pandemia en ese sentido: una cuestión, afortunadamente, de solidaridad entre los que menos tienen, pero a costa de un sufrimiento muy alto y una angustia muy fuerte. En las reuniones y recorridas que yo hago siempre aparece alguien que se pone a llorar, que dice que no da más, que no sabe qué va a hacer, que cómo va a ser esto la semana que viene, o sea, una cosa realmente muy dramática.

–Sí, realmente. Yo días atrás hablaba con Johanna Duarte, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que también está muy relacionada con los comedores, y me decía que ella nota que se incrementa la cantidad de trabajadores formales que van a almorzar a los comedores. ¿Ustedes perciben lo mismo también?

Sí. Creo que hay un acercamiento mucho mayor de jubilados y jubiladas y hay que pensar que, por ejemplo, en algunos municipios los trabajadores cobran 60.000 pesos, 70.000, 80.000. Hoy tenemos una canasta básica que está cercana a los 600.000 pesos. Entonces, evidentemente hay un golpe durísimo. Hay un dato que no es menor, que es que los sectores medios o profesionales, que son de los cuales en general aparecen más rápidamente las changas, también desaparecen más rápidamente. Lo que sucede en diciembre y enero también es que se han cortado changas; entonces para aquel o aquella que trabajaba, que percibía algún ingreso o ayuda del Estado complementado con una changa, eso empezó a reducirse drásticamente. Esa combinación está siendo muy difícil de sobrellevar. Aparecen personas con trabajo incluso registrado a pedir ayuda, jubilados y jubiladas también, y por supuesto quienes han perdido esas changas que les permitían sobrevivir.

–Teniendo en cuenta que los niveles de ajuste son realmente históricos, Silvia, los movimientos sociales son la primera contención. ¿Son los movimientos sociales los que permiten, hasta el momento, que no estalle todo socialmente?

Mirá, creo que hay varios elementos. Uno, por supuesto, es toda la red de contención social. Un pueblo, insisto, que es muy solidario. A veces hay mucha dirigencia que se enoja con el pueblo, pero creo que en los momentos más difíciles hemos mostrado este rasgo distintivo que tenemos ante situaciones muy crueles como la que estamos atravesando. Y también que todavía aún se sostiene algún nivel de ayuda y una red muy importante que ha sido implementada a partir de la pelea que hemos dado desde las organizaciones y distintos sectores, como es la Asignación Universal, como es la Tarjeta Alimentar, que inicialmente se preveía para niños y niñas hasta 12 años y después se amplió hasta los 14, a partir de un trabajo que nosotros, desde Libres del Sur, le llevamos al ministro (Daniel) Arroyo.

Bueno, creo que todo eso hace que no sea una situación igual a la situación del 2001, por ejemplo, que muchos comparan. Porque hay una red de asistencia, un nivel de contención, más estos espacios comunitarios, ya sean organizaciones sociales, las iglesias, los clubes, sociedades de fomento. Hay un montón de instancias que están hoy y que son la parte viva de nuestra sociedad, que ante situaciones como estas son las que estamos ahí, en el frente, en la línea de fuego, en el lugar donde hay que poner la cara y decir “A ver cómo hacemos”.

Evidentemente eso hay sectores a los que les molesta un montón. Javier Milei ha defenestrado la justicia social, el colectivismo, todo un montón de valores que para nosotros son importantes, fundamentalmente en situaciones como éstas, donde hace falta pensar en el otro, que está pasando o atravesando situaciones muy difíciles.

–En este contexto, la Universidad Católica Argentina (UCA) también avizora para el mes de marzo un incremento de la pobreza al 60%; habla de estallido social. ¿Ustedes cómo piensan que van a ser los próximos meses? ¿Se va a incrementar esta crisis social que está viviendo el país?

Bueno, por lo que estamos viendo por parte del gobierno, creo que se va a profundizar la crisis. El propio Javier Milei dijo que vamos a tocar fondo entre marzo y abril. O sea, si para él hoy no estamos tocando fondo, evidentemente prevén que la situación va a ser muchísimo más dura. Vemos a un Ministerio de Capital Humano sin disposición a resolver, a gestionar lo que está sucediendo con el tema de alimentos, que van, que vuelven, que hay, no funcionarios porque ni siquiera fueron nombrados, pero interlocutores que decían que iban a implementar determinadas líneas, que ahora se fueron, se fueron enojados. Una serie de cuestiones que realmente uno podría decir: “Bueno, ¿es desprolijidad, es falta de capacidad de gestión, o es decisión?”, Porque por otro lado festejan que no hubo ejecución presupuestaria. Lo que está sucediendo en este momento es que se festeja un dato que se ha construido en base a no entregar alimentos, a planchar las jubilaciones, y evidentemente eso muestra que es una dirigencia que mira el Excel y no mira la realidad de las personas de todos los días, y que hay un sector que sí está festejando, que sí se está llenando de dinero, que son algunos sectores empresarios que no tienen ningún empacho en aumentar el precio de los alimentos, no importa hasta cuánto, y también sectores financieros que están recibiendo mucho de lo que el Estado acumula, mucho de lo que el Estado hoy recauda. Se le está dando a un sector que es un sector que efectivamente no está pensando ni en la producción, ni en generar trabajo, ni en ver cómo les llegan los medicamentos a las personas, sino que está pensando en cómo acumular dinero y nada más.

–En este contexto, Silvia, noto que hay una comunión aun mayor del movimiento social con el movimiento obrero. ¿Nota que justamente es momento de que los movimientos populares comulguen en la calle, más allá de sus diferentes ideologías, de sus diferentes ramas? ¿Hoy es momento de la unión en la calle?

Bueno, creo que sí, que va a haber mayor conflictividad social, que estas políticas tan cínicas que está llevando el gobierno adelante ameritan que todas las organizaciones dejemos de lado nuestras diferencias y pongamos por delante la situación que atraviesa la población. Que ese sea el primer objetivo a resolver: que se mejoren las condiciones de vida, que se mejoren los ingresos, que no siga avanzando Milei sobre algunas cuestiones que son cuestiones estructurales en nuestro país, como es arrasar con la pequeña y mediana empresa, como es habilitar la compra de nuestros recursos naturales a extranjeros, como muchas de las propuestas de privatizaciones que está pensando hacer, solo con el objetivo de favorecer a un sector muy pequeño que, como te decía antes, nosotros lo que vemos es que no le importa nada lo que le pasa a la gente.

Así que en ese contexto creemos que sí, que hay que dejar de lado algunas diferencias y quienes tenemos coincidencia respecto de que hace falta, sí, un cambio, porque me parece que como estábamos no estábamos bien, y un montón de prácticas que nosotros hemos repudiado en las calles, hemos denunciado y creemos que hay que cambiar, pero eso no significa que la salida sea lo que está planteando Javier Milei, que realmente lo que va a hacer es obturar esa posibilidad de tener una Argentina con un desarrollo donde el trabajo sea el centro de las políticas de gobierno.