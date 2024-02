-Qué balance hace de estos dos meses y medio de gestión teniendo en cuenta que asumió la Intendencia en un momento económico y social del país muy delicado, pero también con el desafío de tomar las riendas del municipio luego de 30 años de vecinalismo.

Comparto lo que decís, heredamos un municipio endeudado, deficitario y desordenado en un contexto económico muy complejo con un cambio de gobierno a nivel nacional. En estos 70 y pico de días a los tresarroyenses nos tocó pasar algunas buenas pero muchas complicadas: hemos tenido un temporal muy grande, muchas lluvias con inundaciones y la búsqueda de dos vecinos perdidos. Sentimos que como comunidad encaramos los problemas entre todos.

La verdad es que soy un agradecido de los trabajadores municipales, pero también de todos los vecinos y las vecinas que nos ayudaron a atravesar estos problemas. Somos un gobierno que en estos días ha demostrado cercanía, trabajo, empeño y sacrificio, y que no esquiva los problemas. Tenemos el coraje suficiente como para que los problemas no nos sobrepasen.

Ha sido una prueba exigente pero tenemos buenas cosas para decir: a los pocos días de haber asumido pusimos en marcha la guardia pediátrica activa que era un desafíos pendiente, estamos reconstruyendo las escuelas afectadas por el temporal, están llegando nuevos médicos y aparatología para el hospital. La gente sabe que tiene un intendente que trabaja y le dedica mucho tiempo a la gestión, estoy al lado de los vecinos y lo mismo le exijo a mis funcionarios.

-El Presidente parece haber dejado a su suerte a los municipios. ¿Qué análisis hace de la postura de Javier Milei y qué piensa de la pelea que tiene con los gobernadores?

Siento que, lamentablemente, el Presidente se metió en una pelea permanente contra todos. Los problemas se resuelven si dialogamos y proponemos soluciones. Por eso, en mí van a encontrar a alguien que acepta las críticas, que debate y trata de encontrar soluciones.

Cuando veo que los vecinos la están pasando mal, que sus hijos no pueden comenzar las clases en condiciones de igualdad, me hace pensar por qué la política pierde tiempo en discusiones que no nos llevan a ningún lado. Por ejemplo, en Tres Arroyos lanzamos la Mesa Solidaria en la que está el municipio pero también organizaciones sociales, sindicales y civiles pensando en tres ejes: alimentos para las familias, el inicio de clases y el puente al empleo.

También pusimos en función a las nuevas autoridades de seguridad y generamos una política de ordenamiento del estado municipal: en los primeros 30 días ahorramos 28 mil litros de combustible que representan 28 millones de pesos. Hay que dedicarle tiempo a la gestión y resolver los problemas, lo demás es politiquería.

-Me imagino que no debe ser fácil manejar la salud pública municipal con los aumentos de los insumos y de los medicamentos. ¿Cómo lo están encarando?

Un tema muy importante era la guardia pediátrica y lo empezamos a resolver, otro problema era la guardia general y trabajamos para que se agilizara la atención. También estamos trabajando en los insumos, es cierto que la situación de los medicamentos es alarmante; conseguimos una ambulancia de alta complejidad; y hemos puesto en funcionamiento la planta de oxígeno. La salud para nosotros es una prioridad.

Antes de ser intendente me tocaron algunas responsabilidades: fui jefe de Anses de Tres Arroyos, fui ocho años diputado provincial y presidí el Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP). A todos lados fui a trabajar, traté de hacer lo mejor posible para que la gestión llegara. Para mí ser intendente es lo más importante que me pasó en la función pública por eso le dedico tiempo y compromiso. El 10 de diciembre me arremangué y junto a los funcionarios que me acompañan estamos haciendo lo mejor por Tres Arroyos.

-Intendente, ¿cómo es su relación con el gobernador Axel Kicillof?

Es muy buena, siento el acompañamiento de la Provincia cuando hay algún problema. Tengo algunas miradas particulares, pero siento que todos debemos defender a la Provincia ante la falta de reconocimiento de los recursos que debiera tener de coparticipación, que se traducen en bienestar para nuestros vecinos y vecinas.

Si no hay coparticipación entonces que nos dejen los recursos que generamos en nuestros pueblos. Somos el segundo distrito con PBI agropecuario de la Provincia y sentimos muchas veces que estamos lejos de lo que se decide. En definitiva, cuando le sacan los recursos a una provincia o a un municipio no perjudican a un gobernador o a un intendente sino a la comunidad.

-Por último, ¿cómo está hoy el peronismo? ¿Hizo una autocrÍtica tras los resultados de las elecciones o falta ese momento de reflexión?

Para mí hay autocríticas individuales pero falta la autocrítica colectiva, que se está demorando porque estamos en un momento socioeconómico muy difícil para hacer una autocrítica madura.

Me siento un poco desorientado cuando veo que el Presidente se pelea con los gobernadores o que los dirigentes agreden y mienten; me pongo en el lugar de nuestros vecinos que dicen “estos se pelean y a mí no me solucionan los problemas”. La política se deslegitima cuando encuentra dirigentes agrediendo y no resolviendo los problemas.