Entrevista a Yamila Alonso, senadora del PRO.

-El bloque de senadores del PRO presentó un proyecto de solicitud de informe con el objetivo de conocer ciertas cuestiones relacionadas con la situación del Instituto de Obras Médicas Asistencial (IOMA). Me imagino que esta iniciativa surge, en parte, por la incertidumbre de los vecinos con los que ustedes tienen contacto.

IOMA hace mucho tiempo que tiene problemas de todo tipo que afectan a más de 2 millones de afiliados. Muchos médicos no quieren atender por la obra social porque no paga a tiempo, la cobertura para internaciones de auxiliares y de acompañante terapéutico no llega a cubrir nada, tiene deudas con empresas, conflictos con los kinesiólogos y bioquímicos, y con la entrega de medicación oncológica.

Más allá de todo eso, lo que nos motivó esta vez a presentar el pedido de informe fue por el conflicto en municipios de la Cuarta Sección donde se finalizó, por decisión unilateral de IOMA, el convenio con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). Son los afiliados los que quedan de rehenes y los que sufren las consecuencias porque les vulneran el derecho a la salud.

Queremos saber por qué IOMA tomó esta decisión y cuáles son las alternativas que van a tener los afiliados. Hoy en Junín, de donde soy, no han tenido respuestas. La situación genera mucha incertidumbre y sobre todo angustia porque aquellos vecinos que tenían pactada alguna intervención quirúrgica o algún estudio importante hoy tienen que sacar plata de sus bolsillos.

-FEMEBA está denunciando que IOMA le debe sumas de dinero que superarían los 3.000 millones de pesos. ¿Han hablado ustedes, desde el bloque, con la Federación?

Mirá, yo estoy intentando ponerme en contacto, pero hablé con muchos médicos. Nuestra postura como legisladores es defender al afiliado, más allá del conflicto que pueda existir entre IOMA y FEMEBA. Hoy la gente está quedando en el medio. Hay clínicas que no están atendiendo por la obra social y las intervenciones se hacen de manera particular.

Con intendentes y legisladores del pro de la provincia vemos con preocupación las iniciativas de @Kicillofok para seguir agrandando el estado provincial sin dar soluciones a los problemas de los bonaerenses. Seguiremos diciéndo NO a las políticas populistas del Gobernador pic.twitter.com/El9pMiOk3f — Yamila Alonso (@YamilaAlonso13) August 22, 2024

También tenemos que pensar el problema que este conflicto genera en la salud pública porque la gente que no tiene 20 o 25 mil pesos para pagar un estudio particular termina cayendo en el hospital provincial, en el caso de Junín

-Y la situación de los centros médicos provinciales y municipales es muy compleja

El hospital provincial de Junín está explotado, tuvo que absorber toda la cápita de PAMI y al ser ciudad cabecera de sección todo lo que es alta complejidad se atiende acá. En lo personal, creo que IOMA tiene que volver a sentarse con las autoridades de FEMEBA y encontrar una solución para el afiliado que no tiene por qué pasar un día sin cobertura porque el dinero se lo retiran todos los meses.

-Más allá de este conflicto con IOMA que viene desde hace meses y sigue escalando, ¿qué balance puede hacer de la gestión en salud de Nicolás Kreplak?

Creo es que hoy el gobierno y el Ministerio de Salud están queriendo simplemente hacer nuevos negocios para la Provincia. Todos los proyectos que han presentado son para seguir agrandando al Estado, hacer esas empresas público-privadas que tienen directorios y nuevos cargos. La verdad que no veo soluciones concretas para la gente, al contrario, proponen seguir generando más burocracia y más gasto de dinero.