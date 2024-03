Ghi: “No cuenten con nosotros para acompañar el proceso de ajuste”

El intendente de Morón Lucas Ghi encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local. En su discurso, Ghi enumeró algunas de las acciones que proyecta el Ejecutivo municipal para el 2024, al tiempo que hizo hincapié en las políticas de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional y golpean a los Estados locales.

“A pesar del ajuste brutal que lleva adelante el Gobierno nacional, el Estado local continuará haciendo todos los esfuerzos y arbitrando todos los medios para que ninguna familia de Morón, especialmente las de los sectores más vulnerables, queden libradas a su suerte. En Morón, el Estado local no va a mirar para otro lado. Es nuestra responsabilidad garantizar derechos y corregir las asimetrías que se producen indefectiblemente cuando los destinos del pueblo pretenden dejarse en manos del mercado”, sostuvo Ghi durante su intervención.

Entre los ejes principales, el jefe comunal se refirió a las políticas de Seguridad. En ese sentido, Ghi advirtió que el recorte que aplicó el Ejecutivo nacional a la provincia de Buenos Aires repercute directamente en el presupuesto de seguridad del Municipio de Morón. “La quita del Fondo de Financiamiento Fiscal de parte del Gobierno nacional al provincial, anunciado en estos días, impacta en gran medida en las políticas de Seguridad de los municipios, y por lo tanto en los vecinos y vecinas. Son recursos que en buena parte estaban destinados a solventar acciones orientadas a la prevención y protección de nuestro pueblo”, sostuvo Ghi.

Sin embargo, el intendente de Morón sostuvo que “nosotros, desde el Gobierno municipal, vamos a tomar todas las medidas necesarias para que ninguna de las acciones previstas en materia de Seguridad se vean afectadas por esta decisión nacional, que entendemos inadecuada e injusta para con la Provincia de Buenos Aires. Es una decisión que no golpea a un gobernador o un intendente sino al conjunto de la comunidad”.

El jefe comunal destacó la inversión con fondos propios que realiza Morón en materia de seguridad y subrayó que “el problema de la inseguridad es integral. Debemos doblegar esfuerzos como lo venimos haciendo para garantizar patrullajes, mejor monitoreo, fuerza de seguridad bien equipadas, buena iluminación en todos los espacios públicos, mirar con atención lo que pasa en el transporte y al mismo tiempo debemos fortalecer la capacidad del Estado de intervenir para evitar la compraventa ilegal que es el destino de gran parte de los bienes robados”.

“En los dos últimos meses se instalaron 250 nuevos dispositivos de alarma y ya realizamos la adquisición de otras 60 alarmas nuevas con sus respectivos pulsadores gratuitos que se instalarán muy pronto. Ampliaremos la red de fibra óptica para lograr un mayor rango de alcance de cobertura y autonomía en materia de seguridad y proyectamos incorporar 200 nuevas cámaras entre fijas y domos, lo cual se complementará con las nuevas centrales de emergencia, a efectos de lograr un mayor monitoreo de todo el distrito”, indicó frente a concejales y concejalas de las diferentes fuerzas políticas que integran el HCD.

“El pueblo quiere que las y los funcionarios tomemos decisiones, resolvamos problemas y garanticemos derechos. En tiempos de ajuste, nuestras vecinas y vecinos necesitan que expandamos derechos, que estemos aún más presentes, ahí adonde tenemos que estar para resolver lo que es urgente, lo que no puede esperar. Ese es nuestro compromiso”, sostuvo Ghi y agregó que “por lo tanto, toda readecuación presupuestaria que debamos hacer en este contexto, la vamos a hacer de manera tal de no tocar en un ápice las prioridades en materia social que tiene este Gobierno municipal.”

“El ajuste no puede a caer sobre los sectores más humildes y desde el Municipio no vamos a permitir que así sea. El ajuste recaerá sobre los sectores que tengan mayor capacidad tributaria, que en gran medida se ven favorecidos en el contexto actual. Porque no hay ajuste que sea neutral, ni que impacte a todos de la misma manera. Las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional vienen una vez más a consagrar privilegios y ganancias de sectores minoritarios vinculados al complejo agroexportador y financieros, en detrimento de las grandes mayorías”, afirmó Ghi y agregó: “No cuenten con nosotros para acompañar ese proceso. Sí pondremos al Estado, como siempre lo hemos hecho, del lado de quienes más lo necesitan y no pueden esperar”.

En su discurso, el intendente también se refirió a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. En ese sentido, Ghi sostuvo que “no podemos mirar indiferentes que se paralicen, por ejemplo, las viviendas que están en ejecución, como las del Procrear. Son miles de familias que tenían expectativa legítima de poder ver ahí su vida transformada fruto del acceso a algo tan sensible como es la vivienda”. Y afirmó que “para nosotros la vivienda, la salud, la educación, no son meras mercancías que el mercado debe garantizar en función de la fortaleza de cada billetera. El Estado está llamado irrenunciablemente a cumplir un rol para que esos bienes sociales sean derechos ejercidos por el conjunto y desde Morón seguiremos haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance para garantizar que suceda, una de las primeras gestiones que hicimos con las autoridades del Estado nacional tiene que ver con eso, con la finalización de las obras públicas en marcha”.

Al respecto, Ghi aseguró que “confiamos que el freno a las intervenciones sean solo una transición y que como se ha anunciado públicamente aquellas que se encuentran en ejecución las podamos terminar porque sería una torpeza imputable a las actuales autoridades si deciden no terminar con aquello que se ha empezado y que tiene niveles de avance significativos y que le pertenecen a nuestra comunidad”.

El intendente de Morón también se refirió a las medidas para impulsar el desarrollo productivo en la comuna: “Nosotros apostamos a tener una comuna más desarrollada y equitativa, con más producción, con más ventas en nuestros comercios, con más y mejor empleo para nuestros vecinos y vecinas. Nosotros creemos en el rol central del Estado como dinamizador de ese desarrollo mediante políticas públicas activas”. En este sentido, se refirió a la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica y recordó que “antes del 2015 habíamos tramitado ante el Estado Nacional la cesión de tierras para el asentamiento de más emprendimientos productivos y la creación de fuentes de trabajo, hoy eso es una realidad. La infraestructura del Parque ampliando y en poco tiempo cientos de trabajadores encontrarán ahí sus oportunidades laborales”.

En este sentido, Ghi afirmó que la comuna se encuentra en gestiones “ante el Estado Nacional para lograr la anexión de más tierras que se encuentran contiguas al Parque Industrial para que pasen a dominio del ente que administra el Parque y que puedan allí, converger nuevas empresas”.

De la apertura de sesiones participaron entre otros, el flamante titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y exintendente de Morón, Martín Sabbatella; el ex presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; la diputada nacional, Mónica Macha; el ex titular del HCD, Jorge Laviuzza; el Defensor del Pueblo de Morón, Enrique Pochat; la presidenta del Consejo Escolar, Mabel Mesa; el juez de faltas, Dr. Enrique Louteiro; todos los y las integrantes del gabinete municipal y del consejo escolar.