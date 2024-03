Un hombre se puso 217 vacunas contra el covid-19

Un alemán redefinió la expresión "hombre con una misión". Según un nuevo estudio, un hombre de 62 años de Magdeburgo recibió deliberadamente 217 inyecciones de la vacuna contra el covid-19 en un lapso de 29 meses, lo que va en contra de las recomendaciones nacionales de vacunas. Eso es un promedio de una vacuna cada cuatro días.

En el proceso, se convirtió en un experimento viviente de lo que le ocurre al sistema inmunitario cuando se le vacuna repetidamente contra el mismo patógeno. En una publicación este lunes en la revista Lancet Infectious Diseases se describe su caso y se concluye que, si bien su "hipervacunación" no tuvo efectos adversos para la salud, tampoco mejoró ni empeoró significativamente su respuesta inmunitaria.

El hombre, cuyo nombre no se menciona en cumplimiento de las normas alemanas de privacidad, declaró haber recibido 217 inyecciones de covid-19 entre junio de 2021 y noviembre de 2023. De éstas, 134 fueron confirmadas por un fiscal, a través de la documentación del centro de vacunación; las 83 restantes fueron autoinformadas, según el estudio.

"Este es un caso realmente inusual de alguien que recibe muchas vacunas contra el covid, claramente sin seguir ningún tipo de directrices", dijo la doctora Emily Happy Miller, profesora asistente de Medicina y de Microbiología e Inmunología en el Albert Einstein College of Medicine, quien no participó en la investigación.

El hombre no informó de ningún efecto secundario relacionado con la vacuna y no ha tenido ninguna infección por covid-19 hasta la fecha, como demuestran las repetidas pruebas de antígeno y PCR que se hizo entre mayo de 2022 y noviembre de 2023. Los investigadores advierten que no está claro que su estado se deba directamente a su régimen de hipervacunación.

"Tal vez no contrajo covid porque estaba bien protegido en las tres primeras dosis de la vacuna", dijo Miller. "Tampoco sabemos nada sobre sus comportamientos".

El Dr. Kilian Schober, autor principal del nuevo estudio e investigador de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg, dijo que es importante recordar que se trata de un estudio de un caso individual, y que los resultados no son generalizables.

Los investigadores también afirman que no respaldan la hipervacunación como estrategia para aumentar la inmunidad.

"El beneficio no es mucho mayor si te vacunas tres veces o 200", afirmó Schober.

Sospechas

Según su historial de vacunación, el hombre recibió su primera inyección contra el covid-19 en junio de 2021. Ese año recibió 16 vacunas en centros de todo el estado oriental de Sajonia.

Intensificó sus esfuerzos en 2022, remangándose para recibir inyecciones en ambos brazos casi todos los días de enero, hasta tener un total de 48 inyecciones ese mes.

Luego siguió: 34 inyecciones en febrero y seis más en marzo. Por aquel entonces, el personal de la Cruz Roja alemana en la ciudad de Dresde empezó a sospechar y lanzó una advertencia a otros centros de vacunación, animándoles a llamar a la policía si volvían a ver al hombre, según informó RTL, filial de CNN, en abril de 2022.

A principios de marzo, se presentó en un centro de vacunación de la ciudad de Eilenburg y fue detenido por la policía. Se sospechaba que vendía las tarjetas de vacunación a terceros, según RTL. Esto ocurría en una época en la que muchos países europeos exigían una prueba de vacunación para acceder a lugares públicos y viajar.

El fiscal de Magdeburgo abrió una investigación contra el hombre por expedición no autorizada de cartillas de vacunación y falsificación de documentos, pero no llegó a presentar cargos penales, según el estudio.

Efectos de la hipervacunación

Los investigadores leyeron sobre el hombre en las noticias y se comunicaron con él a través del fiscal que investigaba su caso en mayo de 2022. En ese momento, llevaba 213 inyecciones.

Aceptó proporcionar información médica, muestras de sangre y saliva. También procedió a recibir cuatro inyecciones más de la vacuna contra el covid, en contra del consejo médico de los investigadores, dijo Schober.

Los investigadores analizaron la química de su sangre, que no mostró anomalías relacionadas con su hipervacunación. También observaron varios marcadores para evaluar cómo estaba funcionando su sistema inmunológico adaptativo, señala el estudio.

El sistema inmunológico adaptativo es la subsección del sistema inmunológico que aprende a reconocer y responder a patógenos específicos cuando los encuentra a lo largo de su vida, detalló Miller. Hay dos tipos principales de células en el sistema inmunológico adaptativo: las células T y las células B.

En enfermedades crónicas, como el VIH y la hepatitis B, las células inmunitarias pueden fatigarse por la exposición frecuente al patógeno y perder la capacidad de combatirlo eficazmente, dijo Schober. La hipervacunación, en teoría, podría tener un efecto similar.

Sin embargo, eso no es lo que descubrieron los investigadores.

De acuerdo con el estudio, la hipervacunación en este caso aumentó la cantidad (el número de células T y componentes de células B) pero no afectó a la calidad del sistema inmunitario adaptativo.

"Si se toma la analogía del sistema inmunitario como un ejército, el número de soldados es mayor, pero los soldados en sí no son diferentes", apuntó Schober.

En total, el hombre recibió ocho tipos de inyecciones, incluidas vacunas de ARNm de Pfizer/BioNTech y Moderna, una vacuna basada en vectores de Johnson & Johnson y una vacuna de proteína recombinante de Sanofi.

"La observación de que no se desencadenaron efectos secundarios notables a pesar de esta extraordinaria hipervacunación indica que los fármacos tienen un buen grado de tolerabilidad", afirmó Schober en un comunicado de prensa.

Aunque son muy interesantes desde una perspectiva científica, los estudios de casos individuales como éste deben tomarse siempre con cautela, dijo Miller. Las recomendaciones de salud pública, que se basan en ensayos aleatorios de control a gran escala, son las que se deben tener en cuenta para obtener orientación, añadió.

"No creo que ningún médico o funcionario de salud pública recomiende hacer lo que hizo este señor. Se trata de territorio desconocido", dijo Miller. "Hablen con su médico, sigan los calendarios de vacunación recomendados, y eso debería ser lo mejor para mantenerse protegidos contra el covid y sanos y seguros".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacunación contra el covid-19 a todas las personas de 6 meses en adelante en Estados Unidos, siguiendo los calendarios de vacunación indicados en su sitio web. La semana pasada, los CDC actualizaron sus recomendaciones de una dosis adicional a la actual vacuna para las personas mayores de 65 años.

Según los datos de los CDC, menos de una cuarta parte de los adultos y solo el 13% de los niños estadounidenses se han puesto la última vacuna contra el covid recomendada. (CNÑ)