Daniel Osvaldo: "Caí en adicciones y mi vida se me está yendo de las manos"

El exfutbolista Daniel Osvaldo publicó en la madrugada de este jueves un vídeo en su cuenta de Instagram desde donde, por primera vez, habló de sus adicciones. Como se sabe, en las últimas horas, Osvaldo había vuelto a ser noticia debido a su separación de la periodista Daniela Ballester.

"Quiero hacer algunas confesiones sobre mi vida y mis decisiones. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando para nada bien. Lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en estado de enojo y ceguera y estoy muy arrepentido", comenzó explicando. Vale decir que, tras separarse de la periodista, Osvaldo había insinuado que ella le habría sido infiel.

"Quiero contar algunas cosas de mi vida. No sé si es un pedido de ayuda pero tengo la necesidad de hablarlo. Hace mucho tiempo vengo con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones: Alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad especifica, falta de autoestima y depresión. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor", confesó el ex deportista.

"No hago nada productivo por mi vida. Estoy solo en casa. No me da ganas de levantarme de la cama ni de bañarme. La única forma en que yo pueda salir es contar todo esto, que la gente se entere lo que me está pasando. Estas adicciones me hicieron alejarme de gente que me quiso, me quiere y quiero. Me hizo alejarme de mi familia, de no querer compartir cosas con mis hijos", reveló Osvaldo quien, como se sabe, tiene 4 hijos.

"No quiero hacerme la victima, lo cuento para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, mi depresión y falta de autoestima. Estoy medicado, con tratamiento psiquiátrico pero es difícil, me aíslo de la gente que quiero y me cuesta mucho salir adelante", expresó entre lágrimas.

"Yo en el pasado fui un futbolista de elite, era una persona diferente, llena de seguridad y confianza. Y hoy no me reconozco. Me está costando mucho salir de esto. Yo con parte de mi familia hablé de estas cosas. Me cuesta hablar, abrirme, salir de la realidad que se genera dentro de mi cabeza. Me es difícil distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Solo no se sale. Yo pedí ayuda pero aún así me está costando salir. No entiendo cómo llegué hasta acá pero le puede pasar a cualquiera", reveló.

Por último, dijo: "No tengo trabajo estable, me gasté casi todos mis ahorros. Yo nací pobre y puedo morir pobre pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma. Yo siempre fui buen amigo, compañero y quise ser buen padre pero muchas veces no me salió. Pido perdón a mis amigos, a mi familia, a mis hijos y a Daniela".