–En principio, me gustaría conocer su opinión sobre estos graves dichos del diputado José Luis Espert, quien llamó a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. El diputado, que recientemente se incorporó a La Libertad Avanza (LLA) y que integra también una de las comisiones más importantes de la Cámara baja de la Nación, llamó a una rebelión fiscal, que después también fue avalada por el presidente. ¿Qué análisis puede hacer de estos dichos?

Bueno, estos dichos albergan una gravedad institucional grandísima, enorme. Vos fijate que casi ilegal, te diría. El gobernador (Axel Kicillof) fue muy claro en el planteo que hizo, porque acá hay un trasfondo político que busca un castigo directo a todos los bonaerenses. Hay que explicarle bien a la gente. Si hoy se cae la recaudación de los impuestos en la provincia de Buenos Aires, acompañado por el no envío de las partidas presupuestarias nacionales, se desfinancian servicios básicos que brinda la Provincia, como el servicio de salud en los hospitales, de emergencias, las escuelas, los salarios de los empleados estatales, el mantenimiento de las rutas. Es decir, es una gravedad institucional terrible que llame a un boicot de este tipo.

Evidentemente quieren castigar a la provincia de Buenos Aires por situaciones de índole nacional, como son las votaciones que le están saliendo mal a (Javier) Milei en el Congreso Nacional, pero no es medida castigar a todos los bonaerenses y a todas las bonaerenses.

–¿Puede tener también algo que ver con esta decisión del gobernador Axel Kicillof de colaborar con la provincia de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico enviando patrulleros y personal?

Bueno, de ser así, es un error de gestión del Presidente. Y no se limita en este caso a los patrulleros: en su momento ya lo dijo el gobernador, cuando fueron los incendios, aportando logística en otras provincias. Es decir, es un acompañamiento que la Provincia de Buenos Aires hace a una situación muy particular que hoy están pasando los santafesinos en Rosario.

La verdad, que un presidente ataque a una provincia porque colabora con otra, no que no tiene explicación política: no tiene lógica, no tiene sentido común. Evidentemente, hay una concepción muy unitaria de la política nacional, que está alejada de la praxis cotidiana, es decir, de la búsqueda de soluciones permanentes.

Yo creo que el gran déficit que tiene Milei hoy, el gran problema, y que directamente nos lo traslada a todos los argentinos, es la escasa praxis para desarrollar su gestión en los problemas más directos que tiene la gente.

Acá pareciera que el gran problema es que cierren los números, pero ¿a costa de qué tienen que cerrar los números? El problema más grande es cómo incluimos a todos los argentinos; cómo hacemos para que el salario les rinda más, para que haya mayor seguridad. Yo creo que el gobierno nacional lo que tiene que hacer es fomentar la colaboración entre las provincias, y no buscar esta suerte de división. Pareciera que están jugando a la disolución nacional.

–Ariel, frente a este panorama ¿cómo se está reorganizando el peronismo, tanto bonaerense como nacional? ¿Qué balance puede hacer de la situación?

Yo te puedo dar la experiencia acá en la ciudad de La Plata, en donde estamos haciendo una convocatoria amplia, no solamente a los sectores del peronismo, sino también a todos los sectores del campo nacional y popular que entienden que hoy el gobierno nacional está generando medidas que atentan contra los intereses de nuestra gente.

Estamos recorriendo la ciudad, hablando con todos los vecinos, con los comerciantes, con profesionales. Evidentemente hay medidas que todavía no han tenido el impacto negativo que, lamentablemente, van a tener en un corto plazo. Y bueno, estamos tratando de hablar, de organizar y ver de qué manera vamos gestionando y generando acciones que compensen esta suerte de desgobierno que está generando Milei.

Por caso, nosotros ahora en la Legislatura estamos trabajando una serie de medidas, porque el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei lo que hizo es desregular varios aspectos de la economía. Desregular no es otra cosa que que el Estado deje de controlar o deje de exigir. Eso atenta directamente contra la gente. Estoy preparando una serie de proyectos para que por lo menos la Provincia de Buenos Aires genere un marco normativo que contemple esta situación de desprotección a la que sometió Milei a los argentinos. Por lo menos, que los bonaerentes estén protegidos en la relación con las empresas, en la relación con los bancos, en cuanto a los precios, en cuanto a la Ley de Góndolas. Es necesario proteger a nuestra gente, en este caso a los bonaerenses, porque el gobierno nacional, con el DNU, tomó grandes medidas que lo único que hacen es desproteger a los trabajadores.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Hablando del DNU, se rechazó días atrás en el Senado. ¿Qué espera que pase en la Cámara de Diputados?

Bueno, esperemos que vaya a un camino de rechazo y que haya un replanteo del gobierno nacional para ver de qué forma enderezamos el barco.

Acá hay un gran problema: que pareciera que hay que correr al Estado, hay que desregular, el Estado no tiene que controlar nada, que la economía se va a acomodar por sí sola. Y la verdad es que acá lo que nosotros necesitamos no es solamente que se acomode la economía, sino que se acomoden nuestras familias, que se acomoden nuestra gente, que se acomoden los argentinos.

Acá se ha desacomodado toda la economía familiar. Un ejemplo claro: el otro día, en un barrio de la ciudad de La Plata, nos decían: “Mirá, nosotros hasta el año pasado, con muchas dificultades, estábamos pensando en agrandar la casa, en hacer una pieza nueva, en poner el techo. Esas perspectivas ya las hemos olvidado, las hemos dejado de lado: ahora estamos tratando de llegar a fin de mes, de ver cómo compramos la comida y que nos alcance”.

Entonces el gobierno tiene que replantearse las medidas. Está bien que los números cierren, pero tienen que cerrar contemplando las necesidades de nuestra gente. No es “Que cierren los números y barremos con las necesidades de 30 millones de argentinos”; eso es una locura.

–Sí, que cierren los números con la gente adentro.

Exactamente. A veces, cuando se dice la gente, no queda bien en claro a qué sectores. Necesitamos que cierre con los sectores más vulnerables, con los jubilados, con los trabajadores que cobran el salario mínimo vital y móvil, con los que todavía no consiguieron trabajo y lo están buscando. Es decir, tiene que haber políticas orientadas a contener esa demanda social. Y después, los grupos concentrados de la economía, que ganaron siempre y que aún siguen ganando, a pesar de que los números de la economía no acompañan, tendrán que esperar hasta que podamos acomodar a los sectores populares.

Son definiciones políticas que hay que tomar. Nosotros estamos esperando eso: replantear el DNU que desreguló, que le sacó el control a todo, y empezar a discutir seriamente cómo brindamos soluciones y cómo desde el Estado se acompaña a esas familias, a los trabajadores, a los jubilados, que realmente han visto pulverizado su salario con el aumento de las tarifas, con el aumento de los medicamentos, con el aumento de los alimentos. La verdad, estamos en un momento muy complicado.