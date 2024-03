–Me gustaría consultarte con respecto a la situación actual de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que a nivel nacional el presidente Javier Milei está llevando adelante un feroz ajuste, que no solamente perjudica a las arcas provinciales, sino claramente, también, a los bolsillos de todos los ciudadanos, en este caso de los bonaerenses. ¿Qué qué balance hace la situación de la provincia y de la gestión de Axel Kicillof?

Nosotros, obviamente, entendemos que Axel viene haciendo una gestión muy importante, sobre todo en un contexto realmente complejo, cuando no es tan sencillo llevar adelante la provincia más grande de la Argentina, cuando tenés un gobierno que ha decidido prácticamente soltarles la mano a las provincias, y con ello al pueblo que integra cada una de las provincias. Porque cuando hablamos de las provincias no hablamos de un gobernador o de un espacio político; hablamos de millones, en nuestro caso, de argentinos y argentinas, de bonaerenses, que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que Axel viene haciendo un trabajo muy importante.

También estamos atravesando una catástrofe climática que vivimos en estos días, pero que también la tuvimos hace poco en Bahía Blanca. Ya en Bahía Blanca el gobierno nacional mostró la crueldad y el poco humanismo que tiene, a la hora de decir, ante semejante catástrofe, “Que cada uno se arregle con lo que pueda y con lo que tiene”. Cuando sos presidente y estás a cargo del Ejecutivo nacional, tenés que hacerte cargo también de todas las provincias, de todos los argentinos y las argentinas. Y sobre todo, entre muchos de los que están sufriendo esa catástrofe también, seguramente, algunos lo han votado. Esto no se trata de “Si me votaste o me apoyás, te apoyo”, sino que es el deber de un funcionario público o de quien tiene determinada responsabilidad hacerse cargo de conducir los destinos de la patria o de cada una de las provincias.

A mí, la verdad, me preocupa mucho el grado de cinismo, de crueldad, de sadismo que se ve de parte del gobierno nacional. El nivel de extorsión también: esto que no solo se ve con la provincia de Buenos Aires, lo hemos visto con distintas provincias de la Argentina, donde el gobierno plantea directamente “Si me apoyan, los apoyo, y si no, les hago la guerra, los fundo, los destruyo, no les doy los fondos”. La verdad que es un proyecto totalmente inhumano que nos preocupa mucho, pero solidariamente, humanamente, vamos a trabajar incansablemente para que entre todos y todas podamos salir de esta situación lo mejor posible.

–En este contexto ¿cómo se posiciona el Frente Patria Grande, a nivel nacional, pero también provincial?

Nosotros venimos hace mucho tiempo, con Juan Grabois a la cabeza, planteando la necesidad de la implementación de un plan de desarrollo humano integral, la necesidad de un Estado presente, la necesidad de poner al humano en el centro de la escena, de tener un programa 100% humano que se ocupe de resolver las deudas históricas que tenemos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y demás.

Por ende, nos plantamos directamente planteando la necesidad de construir ese modelo de país. No podemos conderar a las familias bonaerenses, argentinas, a la pobreza. Milei está dejando en evidencia que tiene un programa que claramente plantea una miseria planificada, y está llevando adelante la planificación de esa miseria. A nosotros nos preocupa mucho que en tres meses haya generado alrededor de 15 puntos de pobreza.

Sí creemos profundamente en acompañar reclamos que viene llevando adelante nuestro gobernador, porque entendemos que son reclamos que tienen que ver con recuperar lo que es de la provincia de Buenos Aires. Para mí, uno de los puntos importantes cuando hablamos del avance de Milei, de los ajustes, es ponerle nombre y apellido a lo que está haciendo. Es decir, cuando Milei recorta el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y (Luis) Caputo se queda casi cayéndosele la baba por quedarse con esos fondos, lo que implica es que les están quitando a los sectores más pobres la posibilidad de llevar adelante obras de infraestructura. Que posiblemente muchas de esas obras eviten las inundaciones que se vieron en estos días. Porque yo veía un a un vecino hablando el otro día con un periodista que también es bastante macabro, y le planteaba con total sinceridad: ¿Cómo ustedes pueden esperar que los vecinos nos hagamos cargo de una obra hídrica, de llevar un tubo hasta el arroyo? Digo, es una locura.

Lo que ahí directamente se ve es, primero, la crueldad; segundo, cómo están enfocando su ajuste directamente en los sectores más humildes, el pueblo argentino, los trabajadores. Por lo tanto, esa “casta” a la que ellos iban a ajustar termina siendo el pueblo argentino. Y lo que terminan haciendo es básicamente destruir una política que lo que en el fondo les molesta es que era una política de distribución directa de la riqueza, es decir, de fondos que vienen de un aporte extraordinario de las grandes fortunas o del impuesto PAÍS, que es un impuesto a aquellos que pueden llevar adelante gastos en dólares, irse de viaje, comprar cosas en el exterior, a los sectores más pobres. Entonces, lo que les molesta es que esté esa direccionalidad de que los más ricos aporten algo para darle a los más pobres. Y por eso atacan contra políticas como esta.

Pero también hay que hablar de lo que es el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal (FFF) de la provincia de Buenos Aires. Axel fue muy duro a la hora de hablar de esto, porque lo que representaría eso en términos concretos, para no hablar de plata, es la posibilidad de que la provincia y los bonaerenses tengamos más educación, más salud, más seguridad. Y para nosotros es muy importante que eso se entienda, porque cuando nosotros discutimos cuál es el rol de los que dirigen un gobierno, es justamente trabajar y gobernar para que los que allí habitan puedan vivir en mejores condiciones. Me parece que eso es un poco el quid de la cuestión.

Y también te podría hablar del llamado a cometer un delito por parte de (José Luis) Espert, luego retuiteado por Milei. Que en realidad son terminan siendo evasores, evasores fiscales, porque están llamando a cometer un delito, y me parece que es totalmente tremendo.

Te podría decir también lo que hace la Provincia de Buenos Aires con esos impuestos. Que pagan básicamente el sueldo de 100.000 policías, 25.000 profesionales de salud, 300.000 maestros y profesores, 80.000 auxiliares de escuelas... Infinidad de cosas. Y la poca seriedad con la que se maneja el gobierno nacional, el nivel de crueldad, la falta de humanismo que tiene su proyecto, a mí me preocupa mucho, porque va a dañar a nuestra patria y sobre todo a los argentinos y las argentinas.

–Si vos tuvieras la posibilidad, en algún momento, de sentarte cinco minutos a charlar con el presidente de la Nación a tomar un café, ¿qué le dirías a Javier Milei?

Yo apelaría a que hay que ser más solidarios, más humanos. El nivel de crueldad que está manejando su gobierno, el nivel de cinismo y de mentira que está manejando... Les hicieron creerse el verso a todos los que lo votaron, que se entiende por qué lo votaron, porque también los últimos cuatro años, el gobierno nacional de Alberto (Fernández), fue un gobierno malo, que cometió muchísimos errores, y hay que hacerse cargo, pero el nivel de cinismo, de crueldad, de deshumanización que están planteando es muy cruel.

Se cortaron los alimentos para 45.000 comedores en la Argentina. Eso son cientos de miles de familias que hoy no tienen para comer y que con los niveles de inflación que estamos teniendo (una de las cosas que planteaba Milei era que él podía resolver la inflación en dos días; que la inflación que se vivía en el gobierno de Alberto era tremenda, que lo era, pero en tres meses tuvimos una inflación de 25 puntos en diciembre, una inflación de 20 puntos en enero, una inflación de casi 15 puntos ahora), los niveles de inflación, de pobreza que se están viendo hoy... Milei en tres meses generó más pobreza que el gobierno de Alberto y el de Macri juntos: en tres meses generó casi 15 puntos más de pobreza que esos dos gobiernos juntos.

Entonces yo apelaría a que la corte. Que la corte con este nivel de deshumanización, que escuche a la gente, que entienda que acá nosotros lo único que estamos planteando es que cuando uno gobierna un país tiene que mirar que adentro hay un montón de argentinos y argentinas con realidades diversas y que uno tiene que atender esas realidades diversas. Y que uno no puede gobernar para el sistema financiero, uno no puede gobernar para sus amigos millonarios, uno no puede gobernar para los más ricos que vienen concentrando la riqueza condenando a la miseria a millones de argentinos.

Entonces, yo llamaría a que tengan un poco más de corazón y que dejen de avanzar en este proceso de destrucción y de ajuste feroz contra los más vulnerables.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–El otro día, hablando con Silvia Saravia, de Libres del Sur, me decía que ella siente que son las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, las que están sosteniendo que esto no estalle. ¿Coincidís en lo mismo, Federico, vos que estás en los barrios?

Mirá, el dique de contención que son las organizaciones populares en los barrios más humildes es clave, pero no solo en materia alimenticia y demás, que los comedores y demás llevan adelante un trabajo fenomenal. Lo vimos en la pandemia también. El rol clave que tuvieron los compañeros y compañeras que solidariamente acompañaron a cientos y cientos de familias que la pasaron muy mal, que perdieron muchas familias, que no podían salir de su casa y se les acercaba un poquito de comida, muchos abuelos, adultos mayores que se acompañaron porque han estado en situaciones tristísimas. También son dique de contención para los pibes y las pibas que, si no, terminan en el narcotráfico. Es decir, la principal batalla contra el narcotráfico la dan las organizaciones populares organizando todos los días clubes de barrio, murgas populares, espacios comunitarios, talleres de oficios, talleres para acompañar a los pibes en materia de educación, de apoyo escolar... Es decir, estamos constantemente trabajando para que ese proyecto de miseria planificada no se pueda perpetrar, no se pueda llevar adelante, no condene a nuestros pibes a tener que decidir si tener que terminar muriéndose de hambre o yéndose a trabajar con el narcotráfico, que es sí o sí muerte para nuestros pibes, no es otro el proyecto que les ofrece. O sea, les dan salarios importantes para hacer de soldaditos, pero después los pibes terminan muertos.

Por supuesto, comparto al 100% que el dique de contención, la solidaridad que se ha construido en los sectores populares, la importancia que tienen nuestras organizaciones populares de la Argentina es clave, y sería todo diez mil veces peor si no estuviéramos. La realidad es que hoy Milei está atacando directamente a cualquier proceso comunitario, solidario, humano, de acompañamiento entre los más humildes.

La gente, como buena cristiana, tiene en su corazón acompañar al que peor la está pasando, ser solidario, tenderle una mano, y Milei no permite que eso suceda. Quiere destruir absolutamente todo, quiere que seamos 100% individuales y la política del sálvese quien pueda. Y nosotros, por supuesto, lo vamos a combatir ideológicamente, culturalmente. Porque entendemos que si no nos juntamos, no nos ayudamos, no somos solidarios, no somos humanos, no abrazamos al otro, no vamos a salir de esta situación. Entonces, para mí es clave el rol de las organizaciones populares en todos sus ámbitos.