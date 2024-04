Habrá un festival en el CCK por los despidos

Karamelo Santo, Mala Fama, Paula Maffía, FIFI Tango, Guillermo Fernández, Nadia Larcher, Los Raviolis, Koufequin, Villa Diamante y dj’s Mamá Tora y Tita, serán parte del variado elenco reunido para animar este sábado desde las 14 en la explanada del CCK porteño el Festival Arde por la Cultura, producido por trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Cultura de la Nación.

El encuentro artístico en Sarmiento al 100 frente a las oficinas del Secretario de Cultura Leonardo Cifelli, es realizado con el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), e incluirá, entre otras atracciones, las presencias de artistas de Puntos de Cultura y El Ritmo de Mi Calle, una Muestra de Danzas Urbanas Casa de la Cultura y el Ensamble de Profesores del Programa Social de Orquestas Infanto-Juveniles en una jornada presentada y conducida por Gabriela Radice, Mosquito Sancineto y Pablo Herrero.

“Sin los trabajadores de la cultura, los artistas no podríamos estar arriba de un escenario”. Guillero Fernández

Herrero, también miembro fundador de Los Cazurros, indica a SomosTélam que “participo del Festival Arde porque elijo defender a la cultura y a los artistas. Creo que la cultura es nuestra identidad, nuestro pueblo y nos reunimos para que el encuentro, el arte y la música venzan cualquier amenaza”.

La cita sabatina también constará de talleres, stands sobre las políticas culturales y las tareas que se sostienen en museos, institutos, centros culturales, bibliotecas, y programas socioculturales), habrá un Espacio Ajedrez, la Feria del Libro Urgente y un Buffet Solidario organizado por la Comisión de Despedides de la Secretaría de Cultura.

El músico y cantante Guillermo Fernández, una de las reconocidas voces participantes del segmento artístico, consigna a SomosTélam que su presencia en el Arde “responde a que sin los trabajadores de la cultura, los artistas no podríamos estar arriba de un escenario”.

“Es un festival que viene a gritar a viva voz que vamos a luchar para reincorporar a cada uno de nuestros compañeros” Valentina Viglieca

Pero más allá de esa condición necesaria, el intérprete que acaba de lanzar su nuevo disco “El Cantor de Tangos” (que presentará el 18 de mayo en el Torquato Tasso), reflexiona: “Yo le doy mucha trascendencia al arte porque el arte aclara el pensamiento, te da coraje con su poder de reflexión y le pone un freno a la modernidad virulenta y excesiva”.

“El arte -insiste Fernández- es transformador e indispensable en contraposición a ese lugar de sometimiento en el que el poder coloca al sujeto”.

Por su parte, Valentina Viglieca, secretaria adjunta de ATE Cultura, subraya que Arde “es un festival que viene a gritar a viva voz que vamos a luchar para reincorporar a cada uno de nuestros compañeros” e invita a asistir a todas las personas que, avisa, “estén en contra de la destrucción del trabajo y del Estado”.

Por su parte, Laura Spinelli, Secretaria Adjunta de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Cultura de la Nación, aseguró que “Arde es un festival organizado a pulmón cómo todo lo que hacemos los trabajadores del Estado, son la solidaridad de artistas y trabajadores de la cultura.No solo contamos con artistas como Maffia, Cafundó o Karamelo Santo, también están nuestros compañeros hoy despedidos o no que trabajan día a día fomentando la cultura a los sectores más vulnerables“.



“Es un Festival imperdible para quienes creemos que el arte se convierte en indispensable. Sartre decía que que la imaginación del espectador es fundamental para completar una obra y dotarla de sentido, ya que no tiene significado en sí misma, sino que adquiere sentido a través de la interpretación del espectador. Este sábado voy a estar ahí por la cultura por el arte, pero por sobre todas las cosas por los trabajadores de la cultura porque sin ellos nosotros los artistas no podríamos estar arriba de un escenario” los espero las espero“, agregó.

Una grilla de lujo

Mala Fama, Karamelo Santo, Paula Maffía, FIFI Tango, Guillermo Fernández, Cafundó, Los Raviolis, Koufequin, Jun Che, Bruno Arias, Villa Diamante y CeHache Respira, Dj Mamá Tora, Dj Tita, La Bombocova & Juegos de ritmo, Artistas de Puntos de Cultura y El Ritmo de Mi Calle, Muestra de Danzas Urbanas – Casa de la Cultura, Ensamble de Profesores del Programa Social de Orquestas Infanto-Juveniles, y muchos más.

Son más de 20 artistas los consagrados y emergentes que se unen a les trabajadores de la Secretaría de Cultura (ex Ministerio) para producir el Festival.

“Con propuestas para toda la familia, celebramos la riqueza de nuestra herencia cultural y alzamos nuestras voces contra la injusticia de los despidos y la constante estigmatización de les trabajadores de la cultura y del Estado en general”, señala la invitación para este sábado a las 14.

Además, habrá un Buffet Solidario organizado por la Comisión de Despedides de la Secretaría de Cultura (ex Ministerio).

ST