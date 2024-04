El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, palpitó la previa del cruce frente a su ex equipo, el Barcelona de España, y arremetió contra el técnico Xavi Hernández, a quien dirigió en su etapa como blaugrana.

Al ser consultado sobre quién representa mejor los intereses del equipo culé, el español no anduvo con rodeos: "Sin ninguna duda, yo. Mirad los datos y los títulos, la posesión, la presión alta... Sin ninguna duda yo, aunque habrá gente que piense lo contrario. No es opinable, son los datos".

"No conozco al Xavi entrenador. Solo al jugador, le conozco como un aficionado más. Conozco muy bien al club, pero no sé si es una ventaja o un inconveniente. Es un partido especial para mí", agregó.

Respecto al encuentro ante su ex club, el entrenador manifestó que será un encuentro con mezcla de sensaciones: "Es un partido distinto para mí, también me enfrenté al Barça con el Sporting y le hice goles. Al final eres un profesional. Es evidente que tengo una relación de amor total con el Barça pero estoy convencido de poder darle al PSG títulos".

“Somos dos equipos con una misma idea. Somos ofensivos y queremos recuperar el balón rápido. Este es nuestro objetivo. Esperamos ser mejores que ellos”, agregó Luis Enrique en la conferencia de prensa.

“El punto débil no te lo voy a decir, están en buena racha, con experiencia. Es un partido complicado y además hay una rivalidad que espero que sea sana y que se vea un gran espectáculo. Que se vean dos buenos partidos de fútbol”, contó.

"Aunque no lo acepte habrá gente que piense que somos favoritos. No me importa. Cuando empieza a rodar el balón es cuando es importante. Quien sea más agresivo y efectivo tendrá más opciones. Que me pongan el rol de favorito... prefiero que me pongan el papel de víctima", cerró el director técnico. (NA)