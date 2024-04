Entrevista GLP. Blanca Cantero: “Cuando uno no hace nada, es fácil decir que tiene superávit”

–Intendenta, me gustaría tener su evaluación sobre cómo avanza la gestión municipal aquí en Presidente Perón.

Por mi parte, y por parte de toda la gente que me acompaña, por supuesto, comenzamos esta segunda etapa, esta segunda gestión, con las mismas ganas de siempre, porque uno vivió toda la vida en este municipio y, por supuesto, ama el lugar donde vive. Y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para brindarles lo mejor a los vecinos de Presidente Perón.

–Difícil conocer a una nueva fuerza política, como son los libertarios, que hoy gobiernan el país. ¿Qué contacto ha tenido con ellos? Cuénteme un poquito cómo ha sido su experiencia.

Bueno, mi experiencia personal hasta ahora es llamar permanentemente a los ministerios, ya sea Desarrollo Social o cualquier otro ministerio (primero, tener en cuenta que muchos no existen hoy), y de los que existen, no tener absolutamente ninguna respuesta a nada. Hoy yo estoy haciendo de cuenta que los ministerios a nivel nacional, por lo menos hasta hoy, no existen para el municipio de Presidente Perón, y calculo que para otros muchos municipios.

Una sola cosa les voy a contar para que tengan una idea. No es que estamos pidiendo obra pública nueva, sino que por las que estaban en ejecución al mes de noviembre del año 2023, y que presentaron debidamente y como corresponde la deuda que tenía el Estado con ellos por el avance de las obras, no se les pagó. O sea que hay muchas pymes de Presidente Perón que a la fecha están esperando todavía que les paguen la obra realizada. Es gente que se va a fundir. Y lamentablemente mucha gente quedó sin trabajo y el empresario de esa pyme más empobrecido que nunca, porque al día de la fecha todavía no le pagaron las redeterminaciones. Y no es una obra; son unas cuantas.

–Cuando tiene tan presente este dato y escucha que el gobierno nacional habla de que se dio el superávit fiscal, ¿qué piensa al respecto?

Es lo mismo que me pasaría a mí. Si yo no me ocupo de gastar en las salitas de primeros auxilios, si yo no les pago a los médicos, no les pago a los enfermeros, no le pago al personal que necesita una salita, si yo no doy ningún servicio público, si no recojo la basura, si no pago la luz, si yo no hago nada de nada, seguramente tendría todo el presupuesto todavía en las cuentas bancarias. Cuando uno no hace nada de nada, es muy fácil decir que tiene un superávit. El superávit lo tenés porque no das ningún servicio.

Trasladémoslo a la Nación y sería lo mismo. Si la Nación no se está ocupando de todo lo que se tiene que ocupar y achica, y achica, y achica, y ajusta, y ajusta, primero reduce los ministerios, después reduce los distintos programas que se llevaban a cabo en cada ministerio; si después de eso empieza a echar al personal, si también reduce los aportes que le hacía a la provincia, es porque no está dispuesta a dar nada. Lógicamente le van a quedar recursos. Lástima que todos esos recursos ahora se están yendo a pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no vuelven en ningún beneficio para los argentinos.

–En ese ida y vuelta, me imagino que también cae mal el ver cómo la gente de su distrito paga impuestos al gobierno nacional, llámese IVA, ganancias y tantos otros, que es un aporte del distrito al país, y cuando a usted le toca golpear la puerta, no es oída. Qué ecuación extraña, ¿no?

Es una ecuación extraña, es una ecuación muy dolorosa saber que no tenemos más un Estado. Por ejemplo, hoy necesitaríamos un Estado presente otorgándonos algo para superar esta nueva crisis, que es la ola de dengue, y tampoco está presente. Entonces yo digo: ¿Hasta cuándo van a hacer todos los recortes? ¿Hasta cuándo no usarán el presupuesto que tienen en beneficio de los argentinos?

Y para colmo de males, te levantás hoy y lo único que ves en la tele (y lo sé porque tengo un marido gremialista) es que ahora tampoco quieren homologar los convenios de los pocos trabajadores que trabajan en blanco, y que simplemente están pidiendo que les reconozcan la inflación que hubo y que les devuelvan un salario digno.

–Ya no se trata de ganar más, sino de no perder tanto, ¿no?

No. No les están reconociendo a distintos sindicatos los convenios que pudieron firmar con sus empresarios.

–No hay libertad.

La libertad solo existe para liberar los precios. Entonces, si a uno le cobran el 200% o el 300% más, no importa. La libertad solamente existe para que te aumenten la luz, para que te aumenten el gas, para que te aumenten el agua.

Libertad, pero resulta que por otro lado no te dan absolutamente nada, no te ayudan. No ayudan ni a las personas ni a los gobiernos provinciales ni a los gobiernos municipales. Yo esa libertad no la quiero. Porque hoy me siento más presa que nunca de no poder brindar mejor servicio a los vecinos. Porque el Estado nacional, que recauda, como usted bien lo dijo, el IVA que pagamos todos, el impuesto a las ganancias, que pagamos todos, y un montón de impuestos nacionales, los estamos recaudando no sé para qué, porque no se nos devuelve. No le devuelven a la sociedad lo que la sociedad está aportando.