El ex ministro de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein responsabilizó tanto a la gestión del ex presidente Alberto Fernández como a la del actual mandatario, Javier Milei, por la epidemia de dengue y se quejó de que no pusieron en marcha medidas de prevención ni de contención de la enfermedad.

"En la Argentina, reemergió esta enfermedad a fines de los 90, con sucesivos brotes epidémicos cuyos ciclos se vienen acortando y aflorando en zonas endémicas, especialmente en todo en el noroeste y en el nordeste, en donde circula todo el año, aunque obviamente con diferente intensidad. Sin embargo, este año el brote ha sido brutal", explicó el ex funcionario nacional.

En declaraciones a El Doce de Córdoba, el ex integrante del Gabinete de Mauricio Macri se quejó de que "durante el año pasado se debieron haber hecho acciones que no se hicieron, como la concientización de la población sobre las medidas a tomar para la prevención".

"En esta cuestión de la prevención, obviamente uno no le puede achacar la responsabilidad a este Gobierno de Javier Milei, que asumió en diciembre. Pero también es cierto que esta Administración no tomó otras medidas que eran necesarias. Por ejemplo, a pesar de que ya se sabía en diciembre que había un déficit de repelentes para esta temporada, no abrieron las importaciones y lo hacen ahora, lo cual es una medida medio tardía", criticó.

E insistió: "Estamos hablando de una epidemia que tiene como determinante los determinantes geográficos, climáticos, y también sociales, porque impacta mucho más en las zonas más pobres. Pero es cierto que hay ciertas cosas que no se hicieron año pasado y que no se han hecho ahora tampoco". (NA)