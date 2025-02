Escándalo $LIBRA: El creador asegura que pagó a Karina Milei por favores

El mundo de las criptomonedas se sacudió por completo con las revelaciones sobre $LIBRA, el token que, según su creador, Hayden Davis, fue impulsado gracias a maniobras de insider trading, pagos ilícitos e incluso el control total sobre figuras políticas argentinas. En un giro inesperado, Davis se presentó como el “controlador” detrás de las acciones de Javier Milei, asegurando en chats que pagó a su hermana, Karina Milei, para asegurar el respaldo del ahora presidente de la Nación para el lanzamiento del token.

El escándalo y la promesa de "control"

Según los mensajes filtrados a los que accedió LA NACION, Davis no solo se jactaba de tener influencia sobre Milei, sino que también aseguraba tener el poder de manipularlo para su beneficio. En una conversación con un ejecutivo de la industria cripto, Davis afirmaba: "Le envío dinero a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero". Estas declaraciones, que han causado revuelo tanto en Argentina como en el ámbito cripto internacional, no solo sugieren un acto de coima, sino también una manipulación de la opinión pública a través de la promoción de $LIBRA.

La verdad detrás de $LIBRA y la reacción global

El impacto del escándalo, que ha afectado a miles de inversores, es más amplio de lo que parece. En círculos cripto internacionales, el enojo es palpable, ya que muchos consideran que personas como Davis han hecho un daño irreparable al sector. La comunidad cripto, que promueve el desarrollo legítimo de tecnologías como la blockchain, se ve afectada por estas prácticas ilícitas, las cuales no solo dañan la reputación de $LIBRA, sino que también exponen a figuras como Milei a una enorme presión política y judicial.

Mientras tanto, la confirmación de que Davis pagó a la hermana del presidente para asegurar el respaldo de Milei ha llevado la controversia a un nivel aún más alarmante. No solo se cuestiona el vínculo entre el presidente y el creador de $LIBRA, sino que también se abren interrogantes sobre el grado de influencia que Davis pudo haber tenido sobre las decisiones de Milei en el contexto político y económico argentino.

¿Qué pasará con los 100 millones de dólares?

La situación parece cada vez más compleja, especialmente luego de que Davis revelara que tiene 100 millones de dólares derivados de su participación en la estafa de $LIBRA. Según su propia versión, se negó a desprenderse de ese dinero hasta recibir respuestas claras de Javier Milei y su equipo. "No me dijeron una mierda", expresó Davis, mostrando su frustración ante la falta de una respuesta oficial. En este contexto, la situación no solo afecta a la política argentina, sino que también abre una crisis de confianza dentro del ámbito financiero y cripto.

Denuncias y desmentidos

El gobierno argentino, por su parte, ha negado rotundamente que Milei o alguien de su entorno haya estado involucrado en la manipulación de $LIBRA. Sin embargo, los mensajes filtrados, que continúan siendo tema de debate en las redes sociales, siguen dejando un rastro de dudas sobre la veracidad de las acusaciones y el alcance de la influencia que los involucrados tuvieron sobre la política nacional.

Mientras tanto, la tensión política aumenta, y las amenazas de Davis, quien afirma tener pruebas documentales sobre sus acciones, continúan en el aire. La batalla por los 100 millones de dólares y las implicaciones judiciales podrían ser solo el comienzo de un escándalo mucho mayor.