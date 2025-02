Reclamos a Kicillof: piden obras urgentes en las rutas

El estado de las rutas bonaerenses vuelve a estar en el centro del debate. Usuarios de redes sociales, legisladores y dirigentes radicales de la Sexta sección electoral cuestionan el deterioro de la infraestructura vial provincial y exigen respuestas al gobernador Axel Kicillof. En un contexto de reclamos cruzados entre la Provincia y la Nación por el mantenimiento de las rutas, crece el descontento en distintos sectores.

La queja de los usuarios en redes sociales

Los usuarios de las rutas bonaerenses comparten sus experiencias diarias en plataformas como X, donde abunda el malestar por la falta de obras. Un ejemplo claro es el mensaje de Silvio L. Vieytes, quien acompañó dos imágenes del mal estado de la Ruta 2 con un comentario lapidario: “Repavimentación de la ruta 2 dice el cartel de AUBASA y la Provincia de Buenos Aires! Kicillof, ¿dónde está la guita de la repavimentación??? Pusieron un par de parches y en algunas partes ni siquiera volvieron a hacer las líneas blancas, es un asco la ruta”.

El reclamo de los radicales del sur bonaerense

Desde hace tiempo, el radicalismo de la Sexta sección electoral impulsa el reclamo por mejoras viales. Legisladores provinciales, concejales y autoridades partidarias de los distritos afectados han hecho pública su preocupación por la falta de mantenimiento y la paralización de obras en marcha.

La senadora bonaerense Nerina Neumann Losada criticó duramente al gobernador en un video publicado en Instagram: “Esta semana nos desayunamos con la noticia de que el gobernador está preocupado por el estado de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Gobernador, las rutas provinciales están intransitables y eso es su responsabilidad, hágase cargo”. Como ejemplo, mencionó el caso de la Ruta 86 en Benito Juárez: “El paso urbano sigue igual que hace años, con el pavimento deformado, baches y banquinas descalzadas. Este tramo tiene solo 6 kilómetros y medio y ni siquiera eso pueden arreglar”.

En la misma línea, el concejal radical de Guaminí, Juan Cruz Rodríguez, también apuntó contra Kicillof: “Desde funcionarios provinciales e intendentes oficialistas hasta el propio gobernador se sacan una foto con la frase 'Milei arreglá las rutas'. Estoy de acuerdo en que se deben mejorar las rutas nacionales, pero un poco de autocrítica. Rutas provinciales como la 85, la 65 y la del Cereal están detonadas. Gobernador, por favor, usted también arregle nuestras rutas”.

El Comité Radical de Coronel Suárez también se sumó al reclamo con una lista de rutas que necesitan mejoras urgentes: “#KicillofArregláLasRutas. Desde Coronel Suárez: la R60 entre R85 y Huanguelén, la R76 hasta San Eloy, y la R85 también requiere reparación. Y seguimos esperando las viejas promesas sobre la R60 y la R67 desde General La Madrid”.

Advertencias sobre la inseguridad vial

Desde la Unión de Usuarios Viales calificaron como “pésimo” el estado general de las rutas del sudoeste bonaerense y exigieron que los legisladores actúen en la resolución del problema. Según afirmaron, la falta de inversión en infraestructura vial en las últimas décadas consolidó un sistema de remiendos que no resuelve la problemática de fondo.

“Las rutas no solo tienen la calzada deteriorada, sino que sus diseños no están actualizados. Algunas tienen dimensiones menores a los 7 metros de ancho, lo que no admite errores de conducción y explica las colisiones frontales, principal causa de muertes en estas vías”, alertaron.

La problemática afecta tanto a rutas nacionales como provinciales. En la región, se encuentran en condiciones deficientes la Ruta 3, la 33, la 35 y la 22, así como la 67, la 76, la 60 y la 51. A pesar de algunos arreglos parciales, las mejoras estructurales siguen sin concretarse.

Obras fundamentales como la autopista de la Ruta 33 entre Bahía Blanca y Tornquist, el Paso Urbano en Bahía Blanca y el reacondicionamiento de la Ruta 51 han quedado paralizadas por falta de financiamiento.

Un problema que trasciende gestiones

Si bien la responsabilidad del mantenimiento de las rutas provinciales recae sobre la administración bonaerense, el deterioro de la infraestructura vial también responde a la falta de inversión a nivel nacional. Durante años, distintos gobiernos han postergado las obras necesarias, y el resultado es un sistema vial colapsado, con rutas que representan un riesgo constante para quienes las transitan.

A medida que los reclamos se intensifican, crece la presión para que el gobierno de Axel Kicillof dé respuestas concretas. Mientras tanto, miles de bonaerenses continúan enfrentando a diario el peligro de transitar por rutas en estado crítico.