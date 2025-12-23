Afiliados autoconvocados de IOMA piden una reunión urgente con Kicillof
En medio de la crisis del IOMA, elevaron un pedido formal para ser recibidos por el gobernador bonaerense y reclamar soluciones ante la falta de cobertura.Política23 de diciembre de 2025Pamela Orellana
En medio de una crisis prestacional que viene escalando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, afiliados autoconvocados de IOMA en Tandil elevaron un pedido formal para ser recibidos por el gobernador Axel Kicillof. La solicitud fue presentada a través de una nota dirigida al bloque de Fuerza Patria del Concejo Deliberante, con el objetivo de que el concejal Rogelio Iparraguirre oficie como interlocutor ante el Ejecutivo bonaerense.
El planteo se da en un contexto de reclamos sostenidos por la falta de cobertura a nivel local y coincide con la visita prevista del mandatario provincial a la ciudad este martes, donde participará de la entrega de viviendas, inauguraciones y anuncios en materia de seguridad. En ese marco, los autoconvocados buscan generar un canal de diálogo directo para exponer la situación que atraviesan los afiliados.
“Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En representación de los Autoconvocados de IOMA Tandil, nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitarle un encuentro con carácter de URGENTE, durante el cual podamos informarle sobre la gravedad de la situación que atravesamos”, expresaron en la carta presentada ante el cuerpo legislativo local.
Un reclamo que se profundizó tras cambios en la gestión
La situación en Tandil se agravó luego de la desafección de la Mutual 23 de Diciembre como gerenciadora de IOMA en la ciudad. A partir de ese cambio, la mediación entre la obra social y los afiliados comenzó a canalizarse a través de la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aceapp).
Si bien durante un período se retomaron algunas atenciones, con el ingreso de la nueva gerenciadora volvieron a aparecer reclamos vinculados al acceso a prestaciones. En Tandil hay alrededor de 20 mil personas afiliadas a la obra social bonaerense, y las dificultades derivaron en manifestaciones públicas y una creciente organización de los usuarios.
Los autoconvocados comenzaron a reunirse a partir del grupo de Facebook “Emergencia IOMA Tandil”, creado años atrás por los propios afiliados para compartir información sobre profesionales, autorizaciones y las particularidades del servicio en la ciudad.
“En ocasión de su visita a Tandil, en noviembre del 2024, expresó que el funcionario Rogelio Iparraguirre, actual Concejal de la ciudad, sería nuestro interlocutor con usted”, le recordaron al gobernador.
La crisis de fondo y el debate político
El reclamo de Tandil se inscribe en una discusión más amplia sobre la situación del IOMA a nivel provincial. Días atrás, el diputado bonaerense y presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, volvió a exponer en la Legislatura la gravedad del escenario que atraviesa la obra social.
“Los reclamos de los afiliados a IOMA y de sus familias son constantes y angustian. Cortes de prestaciones, turnos postergados, cirugías demoradas y cortes de servicio no son un problema administrativo: son un problema de salud y de derechos”, afirmó el legislador, al tiempo que reclamó respuestas urgentes del Gobierno provincial.
Garciarena también recordó que la crisis se profundizó cuando más de una veintena de municipios quedó sin cobertura tras el quiebre con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), y volvió a insistir con su proyecto de ley para avanzar en la autarquía financiera y administrativa del IOMA.
En ese escenario, los afiliados de Tandil apelan a la intervención directa del Gobernador. “Recurrimos a su predisposición para generar un espacio de escucha que le permita gestionar las soluciones de calidad que miles de tandilenses y bonaerenses están necesitando”, expresaron en el texto elevado al Concejo Deliberante.
