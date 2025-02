"No nos vamos a regalar": la advertencia del PRO a LLA en Buenos Aires

La relación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento clave. Aunque ambos sectores se muestran alineados a nivel nacional en el Congreso, la posibilidad de una alianza electoral está cada vez más distante debido a decisiones estratégicas del Gobierno que buscan competir con listas propias en varias regiones. El escenario se complica, y la tensión entre los actores políticos se intensifica.

La ruptura comienza en la Ciudad de Buenos Aires

El primer gran choque de esta potencial alianza se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, desdobló las elecciones locales, montando un equipo de campaña para plebiscitar su gestión y afianzar su presencia en la Legislatura. En paralelo, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, se mostró decidida a disputarle poder a la administración macrista en ese distrito. Su apuesta fue empoderar a la legisladora Pilar Ramírez, quien se convirtió en una fuerte crítica de la gestión porteña, lanzándose incluso a organizar jornadas de afiliación a LLA en barrios como Palermo.

Una estrategia que apunta a la gobernación bonaerense

El conflicto se traslada ahora a la provincia de Buenos Aires, donde la estrategia de LLA es similar: presentar una boleta libertaria que se posicione como la principal rival de Axel Kicillof, con miras a las elecciones de 2027. Sebastián Pareja, el dirigente encargado de articular este proyecto, ya lo había hecho en la campaña presidencial de 2023 y sigue siendo un estrecho colaborador de Karina Milei. Pareja ha dejado claro que no busca acuerdos con el PRO y que la prioridad es mantener el control de las listas en la provincia. A su vez, también ha sido firme en su postura de solo aceptar alianzas con aquellos que no han cuestionado públicamente a Milei.

La respuesta del PRO: una búsqueda de acuerdos

Desde el PRO bonaerense, se reconoce que las opciones de cambio en la provincia deben unirse para derrotar al kirchnerismo, pero no aceptan ser absorbidos por LLA. Mauricio Macri y sus seguidores siguen apostando por la alianza, a pesar de los conflictos internos. En una reciente reunión, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Javier Iguacel manifestaron su apoyo a la propuesta de una coalición, aunque no logran encontrar el acuerdo definitivo con el sector de Milei.

Yamila Alonso, senadora del PRO, reiteró la intención de acercarse a LLA pero dejó claro que no se van a "regalar". Para ella, un acuerdo debe ser equilibrado y tener en cuenta no solo a La Libertad Avanza, sino también al radicalismo de la provincia. En su discurso, advirtió que el PRO no aceptará ser sumido a una alianza unilateral, subrayando que no piensan "pintarse de violeta" ni entregarse completamente a los intereses de LLA.

La resistencia de los municipios

Uno de los puntos más delicados se encuentra en los municipios, donde se vive un escenario de recelos y tensiones internas. Desde el PRO, aseguran que los concejales libertarios no acompañan a los intendentes de su partido, dificultando la coordinación. En el caso de dirigentes como Néstor Grindetti, recientemente desvinculado del entorno de Jorge Macri, existe la duda sobre su postura futura y su interés en una alianza o en competir por fuera del PRO.

Milei dijo no haber estado interiorizado del proyecto de criptomonedas que promocionó y causó millonarias pérdidas para quienes apostaron. ¿Le cree? Sí No Ns/Nc

¿Qué depara el futuro?

A medida que las elecciones de 2027 se acercan, los desacuerdos entre La Libertad Avanza y el PRO parecen profundizarse, con la posibilidad de que cada sector decida avanzar por su cuenta. Sin embargo, figuras como Alonso insisten en que la opción de un acuerdo sigue siendo la mejor para enfrentar al kirchnerismo, aunque bajo condiciones claras que respeten los intereses de cada espacio.

En este clima de incertidumbre, tanto el PRO como LLA continúan trabajando para definir sus estrategias, mientras la provincia de Buenos Aires se prepara para un escenario electoral en el que la polarización será más que evidente. Los próximos meses serán clave para determinar si finalmente ambos sectores logran un acuerdo, o si, por el contrario, cada uno seguirá su camino por separado.